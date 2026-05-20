從洗碗工到副總裁！他獲「7次晉升」不是靠學歷 而是每天問「這3句話」

Jay Hinson從基層廚師，一路晉升為高階主管。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名連鎖餐廳一名員工從基層廚師，一路晉升為高階主管，近日分享自己的職涯故事。他坦言，自己能在同一家公司待近30年、從廚房基層一路做到資深副總裁，關鍵來自3個看似簡單的自我提問。

根據《商業內幕》報導，現任起司蛋糕工廠餐廳（The Cheesecake Factory）廚房營運資深副總裁辛森（Jay Hinson），14歲時便開始在餐廳打工，從洗碗、處理海鮮等基層工作做起，後來逐漸接觸炸台與烤台工作，也因此愛上廚房高壓又快速的工作節奏。

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20多歲時，他加入The Cheesecake Factory，擔任最基層的「線上廚師」（line cook）。辛森透露，自己當時甚至不知道這家公司是什麼，只因前主管告訴他，這間公司擁有業界最強的廚房管理制度，建議他去試試。沒想到，這份工作後來徹底改變他的人生。

如今，辛森已成為公司餐廳廚房營運資深副總裁，負責監督全公司廚房相關事務，包括員工訓練、食品品質、設備管理及財務營運。

辛森表示，自己從未一開始就設定「成為副總裁」的目標，而是每次升職後，就開始觀察下一個職位的人如何工作，並努力學習對方的領導方式與問題處理能力。他認為，真正讓自己一路晉升的關鍵，在於長年反覆詢問的3個問題。

第一個問題是「今天的狀況如何？」辛森表示，這能幫助自己掌握團隊每天的實際運作，也能讓主管感受到，他在意的不只是個人表現，而是整體團隊狀況。

第二個問題則是「我還能怎麼做得更好？」他坦言，自己總是主動要求最直接的回饋，即使批評不一定好聽，但若想進步，就必須願意接受問題。

第三個問題則是「我能做什麼，讓你的工作更輕鬆？」辛森指出，當他開始從「幫主管解決問題」的角度思考事情後，職涯也開始快速改變。無論是提前處理問題、主動溝通，或成為讓主管放心的人，這些細節都成為他被重用的重要原因。

辛森指出，當他開始從「幫主管解決問題」的角度思考事情後，職涯也開始快速改變。無論是提前處理問題、主動溝通，或成為讓主管放心的人，這些細節都成為他被重用的重要原因。

他也提到，自己之所以能在公司待28年，另一個重要原因是公司文化重視內部升遷。剛加入公司時，他就曾看過許多從基層一路升上管理職的案例，因此讓他相信，努力真的有機會改變人生。

如今，辛森最喜歡的工作之一，就是培養年輕員工。他表示，自己最有成就感的時刻，就是看到原本在廚房工作的年輕人，幾年後真的成為主管。對於剛踏入餐飲業的新鮮人，他也建議，應該盡早主動提問、了解工作的期待，並觀察那些已經站在自己理想位置上的人，「因為你想成為什麼樣的人，就要先看懂他們是怎麼工作的。」

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