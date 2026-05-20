Meta推「不能修圖」社交APP！Instants看完即消失、連截圖都不行

Meta在台推出全新「Instants」 APP，主打零壓力、真實的社交分享體驗。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著社群平台越來越強調「即時分享」與真實互動，不少用戶也開始對過度修圖、精緻經營產生疲乏，每次發文前反覆挑選照片、調整濾鏡與修飾細節，逐漸讓分享生活變成另一種負擔。

Meta全新「Instants」APP近期在台推出，主打「零壓力、最真實」的社群分享體驗，希望讓用戶重新回到即時記錄生活的初衷。

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Instants由Instagram帳號驅動，用戶除了可下載獨立App使用外，也能直接從Instagram私訊收件匣右下角的加號進入Instants模式（此功能分批開放，有些帳號可能還看不到入口），一開啟即直接進入相機介面，強調快速拍攝、即拍即傳的流暢體驗。

與一般社群貼文最大的差異，在於Instants幾乎不提供後製空間，用戶拍攝完成後，只能加入簡單文字說明，無法進行進一步後製修圖。Meta官方認為，這種「不修飾」的社交模式，能降低發文壓力，也讓互動更貼近真實生活。

隱私設計也是Instants的核心特色之一。用戶可自由設定分享對象，無論是開放給互相關注的朋友，或僅限摯友觀看，都能自行調整；朋友之間也無法查看彼此的觀看名單，進一步降低社交壓力與被窺視感。

此外，Instants採取「限時消失」機制，所有快照在被查看後便會立即消失，即使對方尚未觀看，內容也會在24小時後自動失效，強調「錯過就看不到」的即時感。

為了進一步保護分享內容，Instants也主打「禁止截圖」功能，用戶分享搞怪自拍、日常瑣事或朋友互動時，不必擔心內容被截圖流傳，能更安心展現真實一面。若手滑傳錯也不必擔心，Instants傳送後即會出現「取消」選項，可在任何人查看前立即撤回。

雖然Instants強調即時與短暫，但平台仍保留「典藏」功能，已分享過的內容可儲存在個人典藏中，方便日後回顧；若想延續分享，也能一鍵轉發至Instagram限時動態，與更多朋友分享生活片刻。

從功能設計來看，Instants被視為Meta持續強化「真實社交」布局的重要一步，也反映近年年輕族群逐漸從精緻化經營，轉向更輕鬆、低壓力的社群互動模式。

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