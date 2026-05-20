「卡位」神器？首爾「我要下車了」App爆紅 4萬通勤族搶用

南韓首爾站月台上，擠滿等待列車的乘客。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名20多歲上班族，針對尖峰時段首爾地鐵一位難求的情況，開發了一款地鐵座位共享的網路應用程式，讓即將下車的乘客提前分享座位資訊，方便其他乘客提早移動到即將騰出的空位；該程式上線不到兩週，就吸引3.7萬名使用者，其中多為長時間通勤族與孕婦。

《韓國先驅報》報導，這款名為「Cheo Naeryeoyo（我要下車了）」的程式開發者文素貞（音譯，Moon So-jeong）表示，自己每天通勤都得在擁擠的地鐵上站一個多小時，「我常在想，如果能知道眼前的人什麼時候要下車就好了。」

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她還說：「這不僅僅是個找空位的應用程式。我想打造的是一種即使彼此不認識，陌生人也能互相幫助的系統。」

該程式目前已覆蓋首爾首都圈14條地鐵線路，使用者只需輸入所搭乘的地鐵線路、行駛方向、車廂編號及下車車站等資訊，其他乘客便可提前到相關車廂等待空位。

不過，也有人質疑其實用性，因為系統高度依賴使用者自願更新資訊，且可能出現假消息或錯誤資訊。對此，文素貞指出，未來計畫導入獎勵機制與檢舉系統，提升使用率與資訊可靠性。

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