工研院辦全球藥物韌性高峰會 替台灣藥界把脈、鏈結國際供應鏈

工研院舉辦全球藥品韌性高峰會。（工研院提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕面對全球醫藥供應鏈重整與產業環境變化，工研院19日舉辦「全球藥物韌性高峰會」，邀集前美國食品藥物管理局（FDA）局長Stephen M. Hahn、英國製程創新中心（CPI）、以及衛福部食藥署、健保署、中華民國學名藥協會、保盛藥業等國內外重要產官學研代表，共同探討全球藥物韌性發展趨勢與臺灣在全球醫藥價值鏈中的發展機會。

經濟部產業技術司簡任技正戴建丞表示，近年受疫情、地緣政治與全球缺藥事件影響，各國皆加速強化關鍵藥品自主製造與供應鏈韌性。為提升我國關鍵藥品供應穩定，政府今年推動「國家藥物韌性整備計畫」，聚焦高風險與高依賴進口藥品之製造能力建構。經濟部技術司亦持續透過科專資源，整合法人科專研發，推動數位製造、智慧製程及先進藥物開發等關鍵技術，協助產業提升製造品質與供應穩定性，加速國際法規接軌，進一步強化臺灣製藥產業韌性與國際競爭力。

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工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅表示，全球醫藥供應鏈也正快速朝區域重組與跨國合作發展，未來供應鏈競爭不再只是單一製造能力，而是涵蓋法規、製程、品質及國際合作體系的整體整合能力。

前美國食品藥物管理局（FDA）局長Stephen M. Hahn指出，全球藥品供應鏈正由「效率導向」轉向「韌性優先」，各國也積極強化本土製造、法規調適與供應鏈布局，以提升藥品供應穩定性與應變能力。衛福部食藥署組長遲蘭慧則分享，臺灣正透過GMP法規採認與國際接軌機制，強化藥品供應鏈管理與藥物韌性整備能力。

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