LINE聯手數發部推出「名人警示」新機制！陌生聊天先跳二次提醒

LINE與數位發展部持續合作，宣布自今（20）日起，正式分批上線全新「偽冒公眾人物警示」功能。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著假冒名人、公眾人物進行詐騙的事件愈來愈多，為強化用戶防護，LINE與數位發展部持續合作推動防詐機制，宣布自今（20）日起，正式分批上線全新「偽冒公眾人物警示」功能，當系統偵測陌生帳號名稱與政府提供的公眾人物名單高度相似時，便會主動跳出警示提醒，協助用戶辨識可疑帳號、降低受騙風險。

LINE表示，此次功能是與數發部合作，由數發部提供「公眾人物保護白名單」，當陌生帳號名稱與名單中的公眾人物名稱高度相似時，系統便會啟動警示機制。用戶在加好友或開始聊天前，將先看到「是您認識的人嗎？」等提醒訊息，藉此提高警覺，避免誤信假冒帳號。

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這項新功能適用於 LINE 手機版 26.7（含）以上版本，用戶也可直接更新至最新版本使用。

在「透過個人主頁加好友」的情境中，若用戶點擊陌生帳號的個人頁面並準備加好友，而該帳號名稱與公眾人物高度相似，LINE將啟動雙重警示機制。首先，系統會提醒用戶確認「是您認識的人嗎？」，若認為可疑，可直接選擇「封鎖並檢舉」。

若用戶仍選擇「我知道了」，系統還會再次跳出「您真的認識這個人嗎？」的二次提醒，透過雙重確認降低誤觸與受騙風險，協助用戶更審慎判斷聯繫對象。

除了加好友場景外，當陌生帳號主動傳送聊天訊息，或用戶被加入群組時，只要帳號名稱與白名單中的公眾人物高度相似，系統同樣會啟動警示。

LINE指出，此時系統除了提醒用戶確認是否真的認識對方，也提供「封鎖並檢舉」選項。若用戶選擇繼續聊天，系統還會再次要求確認；即便完成第二次確認後，用戶仍需再次點擊下方「開始聊天」按鈕，才能真正開啟對話，藉由多一道操作流程，提高使用者辨識與思考時間。

LINE強調，近年假冒名人、公眾人物的詐騙案件層出不窮，詐騙手法也愈來愈細緻，因此此次新增「偽冒公眾人物警示」功能，希望能透過系統主動提醒，協助用戶在第一時間辨識風險，打造更安全的通訊環境。

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