美債殖利率飆高 櫃買中心深耕永續債

今年截至5月19日，永續債券發行金額為235.5億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕進入5月，2026也過去將近一半。根據櫃買中心統計，今年截至5月19日，永續債券發行金額為235.5億元、發行14檔。不過今年櫃買永續債目標為1300億元、去年全年實績為2090億元，櫃買今說，因美債利率波動，許多發行人暫緩發行，櫃買會持續努力推動。

近日美國公債殖利率創2007年來高點，進而影響債市。櫃買今日也指出因為利率走高，國內投資機構對債市投資相對轉為保守，發行人詢價反應也平淡，因此許多發行人暫緩計畫，後續動向則需看利率而定。櫃買今年會持續努力推動永續債發行。

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針對轉型債研議進度，櫃買今日表示，目前已經把研擬報告送入金管會證期局，唯因新商品涉及財政部、央行等多部會與法規條文，先前已經徵詢專家及發行人對於債市制度、商品、市場的建議，並採納部分建議提報給主管機關。後續進度、開發進度都需看主管機關。

根據櫃買中心統計，今年截至19日，永續債已發行14檔，發行金額為235.5億元，並已有7家取得資格認可。

今年截至19日，綠色債券已經發行9檔，發行總金額合計為138.5億元；可持續發展債券已發行2檔，發行總金額合計為15億元；社會責任債券已發行3檔，發行總金額合計為82億元。

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