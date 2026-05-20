美債殖利率飆、新台幣早盤摜破31.7元，創逾1個月新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美債殖利率飆升、美元續強，加上外資熱錢持續流出，新台幣兌美元匯率延續昨日貶勢，今早應聲跌破 31.7 元，直接摜破近期盤整區間下緣，不過接近中午，疑似中央銀行出手，匯價貶幅出現收斂，中午暫時收在 31.688元、貶值3.8分，台北外匯經紀公司成交量爆出14.08億美元大量。

儘管美國總統川普表示將延後原定對伊朗的軍事行動，美伊緊張情勢看似稍有轉圜，但由於雙方對協議內容的分歧依舊巨大，市場避險情緒濃厚。投資人同時擔憂通膨恐再燃，恐使聯準會（Fed）不僅延後降息、甚至轉為升息，美國 30 年期公債殖利率一度衝上5.19%，創下 2007 年以來的新高紀錄，引發市場高度警惕。

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在美債殖利率飆高支撐美元走勢的同時，外資前一日大舉賣超台股逾 600 億元，熱錢還在匯出下，新台幣匯價承受雙重打擊，繼昨日失守 31.6 元後，今早以 31.68 元、貶值 3 分開出後震盪走低，最低觸及 31.73 元，創下一個多月以來的新低，匯銀人士認為，一但31.7元防線失守，接下來恐將回測 31.8 元、甚至可能貶向32元整數大關。

觀察今日主要亞幣走勢則呈現分歧。其中，日圓兌美元匯率逆勢反彈，目前回升至 158.91 附近；離岸人民幣則在 6.81 兌 1 美元狹幅震盪；相較之下，韓元兌美元匯率則顯露疲態，在跌破 1500 關卡後持續下探，創 4 月初以來的波段新低。

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