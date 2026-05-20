數位病理專家雲象科技創新板上市 蜜月行情加溫

雲象科技今（20）日正式於創新板掛牌上市。圖左四為雲象董事長葉肇元。（雲象提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕廣達（2382）投資、數位病理與AI醫療解決方案的雲象科技（7803）今（20）日正式於證交所創新板掛牌上市。雲象科技為臺灣資本市場首家數位病理AI企業，兼具國際級研發水準及系統軟硬整合能力數位病理解決方案供應商。

雲象科技董事長暨執行長葉肇元表示，「雲象科技今天登錄創新板掛牌上市，象徵邁向全球資本市場的重要里程碑。自公司成立以來，我們從臺灣市場出發，並邁進歐盟、日本、北美市場，成功地借重AI輔助診斷所帶來的臨床效益，加速推動病理科的數位轉型。隨著全球數位病理影像分析市場需求急遽增加，雲象科技的營收也將迎來新一波的成長。我們將憑藉著軟硬整合帶動市場滲透率的優勢及持續優化的研發能力，為投資人創造穩健的長期持有價值。」

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雲象科技核心產品aetherSlide數位病理影像管理系統，近期正式取得歐盟IVDR認證，成為全球少數同時持有美國FDA與歐盟IVDR雙重認證的數位病理影像管理系統。這項里程碑不僅彰顯aetherSlide產品合規達到最嚴格的國際標準，更為該公司直接切入美國與歐洲兩大成熟市場奠定合規基礎，有望隨市場高速成長同步放大商業版圖。

雲象今日以承銷價23.12元掛牌上市，早盤一度跌至20元，近中午12點，雲象股價回到承銷價之上，來到24元左右，成交量約780張。

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