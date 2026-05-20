78歲老爸過世留下7900萬遺產 2原因讓全家崩潰喊「根本像詛咒」

提前做好資產整理與傳承規劃，已成為高齡社會的重要課題。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名78歲老翁沉迷股票短線交易多年，過世後留下高達約4億日圓（約新台幣7904萬元）證券資產，原本讓家人以為獲得一筆龐大遺產，沒想到短短數月內，卻因「股價暴跌」與「高額遺產稅壓力」，讓繼承人幾乎陷入崩潰，甚至感嘆「這根本像詛咒」。

日媒報導，50歲上班族健一（化名），其父親義雄（化名）退休後長年沉迷股票投資，並逐漸成為每天盯盤的短線交易者。家人原本只認為父親是把投資當成退休後的興趣，沒想到對方多年來累積的證券資產竟高達約4億日圓。

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然而，義雄某年冬天在家中浴室突然猝逝，家人在處理後事時，才首次得知這筆驚人的投資資產。由於遺產金額龐大，健一一家隨即面臨高額遺產稅問題。經稅務師試算後，除了母親適用配偶減稅制度外，健一與妹妹仍需合計支付約5000萬日圓（約新台幣988萬元）遺產稅，而且必須在10個月內以現金繳納。

但真正的問題才剛開始。報導指出，健一一家從未接觸過股票投資，甚至連證券帳戶繼承流程都不熟悉。不僅需要重新開戶、辦理繁瑣程序，還得決定哪些股票該保留、哪些該賣出。

更棘手的是，父親持有的大多是短線交易與高風險商品，其中甚至包括槓桿型金融商品，極易受到市場波動影響。就在家人忙於辦理繼承期間，股價持續大幅下跌。

原本約2億日圓、預計由兄妹繼承的資產，最後竟縮水至約7000萬日圓（約新台幣1383萬元）。扣除高達5000萬日圓遺產稅後，兄妹最終實際拿到的金額僅剩約2000萬日圓（約新台幣395萬元），健一個人甚至只剩約1000萬日圓（約新台幣198萬元）。

健一無奈表示，父親原本應該是想替家人留下財富，但實際上留下的卻是龐大稅金、複雜手續與暴跌資產，「感覺根本像詛咒一樣」。

專家指出，股票、基金等金融資產雖然看似容易繼承，但由於價格會隨市場波動，加上手續複雜，實際上風險遠高於現金資產。尤其短線交易商品與槓桿型商品，可能在短時間內大幅貶值，甚至出現「遺產價值低於應繳稅額」的情況。

專家也提醒，隨著高齡投資族群增加，若家人對資產內容毫無概念，未來類似問題恐怕只會越來越常見，因此提前做好資產整理與傳承規劃，已成為高齡社會的重要課題。

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