就職2周年》8年1千億助百萬中小企業AI化 賴清德：科技業領軍打造生態系

賴清德總統今發表就職二週年談話，宣布將提出規模「千億計畫」加速加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。（記者塗建榮攝）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今發表就職二週年談話，宣布將提出規模「千億計畫」加速加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。賴回應媒體時進一步表示，政府將額外再提8年1000億的中小微傳統產業加速振興計劃，搭配AI新十大建設，預計2040年前協助100萬家企業智慧化；希望在科技產業發展有成的同時，也要回頭帶動傳產，是一個生態系的概念。

賴清德表示，中小微傳統產業的支持，是他上任後施政的重點，台灣約有170萬家中小微企業，提供台灣逾80%就業機會，多年來許多傳統產業已經走出自己的路，成為「隱形冠軍」、各有競爭力。

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賴清德指出，根據中央銀行的報告，2024年台灣經濟成長率是5.6%，傳統產業貢獻2.7%，廣大的中小微傳統產業需要政府協助，不可諱言也對台灣經濟發展非常有貢獻，因此他上任之初就提出「中小微企業多元振興方案」，一年編列超過100億元協助數位轉型、淨零轉型，並提供廣大的國際市場。

賴清德表示，接下來政府想加速並加大規模，因此額外再提1000億元計畫，要來強化中小微傳統產業的升級轉型，這預估大概是8年期計畫，不會造成預算排擠效應。搭配AI新十大建設，預估2040年前幫助至少100萬家中小微企業智慧化。

賴清德進一步說明，政府將強化台灣現行的「中小企業發展條例」，將其轉型升級為「中小企業升級轉型發展條例」，不是對單一中小企業給予幫助，未來可能是一個工業區、一個產業園區，更重要的是，過去台灣社會是以農業支持工業、工業回頭帶動農業發展；現在也一樣，過去工業支持科技產業，科技產業發展有成，也要回頭帶動傳產，是一個生態系的概念。

賴清德說明，台積電是國際級大公司，正在推動原物料、設備、協力廠商在地化，台灣很多高科技產業在國際上舉足輕重，高科技產業裡面有很多細項，包括半導體、資通訊、電子零組件，或被動元件、印刷電路板，我們要協助其紮根得更廣、更穩。

賴清德說，目標是讓台灣高科技產業發展的同時，能帶動中小微企業因此受惠，而不是孤軍奮戰，政府是用法治、經費、預算、政策，讓百工百業都可以發展，讓170萬家、一千多萬個勞工，可以安居樂業。

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