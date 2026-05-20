氣價牽動10月電價！台電拚全年虧損低於280億元

經濟部長龔明鑫（右1）、台電董事長曾文生（右2）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰爭推升國際燃料成本，台電財務備受矚目，朝野立委關切台電今年盈虧、下半年電價方向。經濟部長龔明鑫強調，先決條件是台電不能倒，也會向行政院爭取給中油、台電補貼；台電董事長曾文生則強調，將燃料成本、折舊等經營數據向電價審議會報告，目前仍持續關注燃料走勢，今年目標是虧損低於預算編列的280億元。

立法院經濟委員會今（20日）審查台電115年度經營概況及營業預算報告。中油4、5月持續大漲電業氣價，台電估計5月起每月燃料成本大增130億元，到年底估計會增加超過1100多億元。民進黨立委邱志偉、民眾黨立委洪毓祥等都關切9月召開的電價審議會，經濟部對電價的思考方向。

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龔明鑫說明，國際燃料價格持續關注，但會秉持穩定物價、穩定供電、照顧民生的原則，向電價審議會報告、決定電價。而先決條件就是台電不能倒，也會讓行政院了解。他補充，就目前中油與台電財務狀況，都會向政院爭取補貼，只是金額規模要尊重主計總處，還要盤點政府的整體稅收狀況。

曾文生則說明，依照現在的燃料每個月負擔超過百億元，「電價是無法完全支應」，這是確定的。不過，他解釋，只要卡達天然氣恢復出貨，現貨採購量可降低，目前國際天然氣現貨與布蘭特原油價格都有回落趨勢。

台電115年預算書編列估計今年虧損約280億元，曾文生說明，預算編列時間上會有落差，今年三月天然氣價約每立方公尺約13元，而編預算用的氣價是15元，目前則是19元左右，因此每月燃氣成本實際影響低於130億元。

曾文生指出，若氣價不回落，虧損可能會擴大，但目前距離年底還有一段時間，就下半年度電價方案，台電也會具體將燃料成本、折舊等經營數據向電價審議會報告。台電今年盈虧目標就是不要比預算編列數還差，把今年虧損控制在280億元以內。

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