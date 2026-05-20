三星工會宣布21日全面罷工 台股記憶體股聞訊走強

三星電子工會今（20日）與資方就績效分紅制度協商破裂，宣布自21日起發動為期18天的大規模罷工。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子工會今（20日）與資方就績效分紅制度協商破裂，宣布自21日起發動為期18天的大規模罷工。消息一出，台股記憶體族群股價轉強。

綜合媒體報導，在南韓中央勞動委員會調解下，三星管理層與工會今稍早進行最後協商，希望在罷工行動展開前達成共識，但雙方在獎金制度等關鍵議題仍存在重大歧見，最終談判破局，工會隨即宣布21日起展開罷工行動。

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市場預期三星罷工恐影響供應端產能，進一步推升記憶體價格，也可能帶動台灣記憶體廠受惠轉單效應，使台股台股記憶體族群今因消息面激勵走強。

在個股表現方面，DRAM廠南亞科（2408）今盤中一度衝高至285元，漲幅超過3%；華邦電（2344）雖多數時間在平盤下震盪，但受消息面帶動一度回到平盤附近，跌勢明顯收斂。記憶體模組廠方面，十銓（4967）、創見（2451）、威剛（3260）則普遍上漲約1%至5%。

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