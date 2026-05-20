基隆成房價凹陷區 去年總價1千萬內中古屋占比達8成

桃園已逐漸脫離「平價購屋區」。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕基隆成北北基桃的房價凹陷區。根據房仲業者彙整2020至2025年、北北基桃中古屋成交總價帶分布，發現去年基隆市中古屋交易總價帶在1千萬元內的占比高達8成，也是北北基桃唯一超過5成的縣市。

永慶房產集團彙整過去6年、北北基桃中古屋交易總價帶變化，2020年，桃園市、基隆市總價1千萬元以內的占比均逾7成，分別約71.7%、85.4%，但到了2025年桃園市衰退至48.6%、6年大減23.1個百分點，而基隆市去年則小幅縮減至80%、6年僅減少5.4個百分點。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，過去幾年全球量化寬鬆促使充沛游資灌入房市，進而推升房價，再加上缺工、原物料上漲等衝擊，墊高營建成本，也推升新建案售價，跟著帶動周邊中古屋房價跟著攀升。

以桃園市為例，陳金萍表示，2020年桃園市總價1千萬元內的中古屋交易占比超過7成，2025年不到5成，主要是受惠於捷運綠線進展、TPASS通勤月票，以及航空城計畫與科技產業鏈進駐帶來的人口紅利，吸引大量「脫北者」南移桃園購屋，因而房價不斷墊高，導致1千萬元內住宅交易占比明顯下滑，也顯示桃園已逐漸脫離「平價購屋區」。

超過1千萬但在1500萬元內 躍升新北購屋主力總價帶

至於，新北市中古屋總價帶占比變化，2020年總價1千萬元內占比約45.4%、為各總價帶區間占比最高，但2025年1千萬元內占比衰退至29.2%，反觀2025年總價超過1千萬元、但在1500萬元內的占比提升至31.8%，直接躍升新北市最主流購屋總價帶。

陳金萍表示，新北市主流購屋門檻早已突破1千萬元大關，目前1千萬元購屋預算能選擇區域已被大幅壓縮，甚至要在「屋齡、空間、通勤距離」之間做出更艱難的取捨。

而過去6年台北市主力總價帶則始終是2千萬元以上的中古屋交易，2020年占比約47.5%，2025年則上升至53.7%，6年增加6.2個百分點。陳金萍說明，由於台北市土地稀缺、住宅供給有限，加上都更整合不易，住宅供給長期偏低，因此，房價支撐力道強勁。

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