68歲阿公存1395萬開心退休！「砸錢追夢」卻陷超悲慘晚年生活

日本1名68歲男子在退休後選擇創業開啟第二人生，沒想到現實卻痛擊他。示意圖。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕現年68歲的誠一（化名）在60歲時退休，退休時他約有7000萬日圓（約新台幣1395萬元）存款，也沒有房貸，每月能領取的退休金約20萬日圓（約新台幣3.9萬元）。而他怕養老生活無所事事決定創業。他選擇實現夢想，開一間小型熟食和便當店，起初店面生意很好，結果後來生意急轉直下，不僅一直虧錢，要動用自己的積蓄去維持店舖經營，他的身體狀況也大不如前，與妻子的關係更是直轉而下。

《The Gold Online》報導，誠一長年將烹飪當成嗜好，在公司上班期間，經常被委以重任，負責為商務晚宴挑選餐廳。他說，多年來他一直夢想著「有朝一日能擁有自己的餐廳」，也害怕自己退休後無所事事，因此決定開一間「屬於自己的餐廳」。

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因此在61歲時，決定將這個夢想變成現實。誠一在離火車站不遠的地方，開了一家小型熟食店和便當店，並投入了約2000萬日圓的啟動資金，包括店鋪裝修和設備費用。

但誠一的妻子惠子（化名）卻感到焦慮，勸他應該要好好過退休生活。對此誠一並沒有聽從，反而表示：「如果我現在不做，我會後悔一輩子。」

起初，這家店的生意很好，而誠一每天清晨前往市場、準備食材、站在店裡的日常工作中感受到了一種成就感。沒想到開業不久，這家店就面臨新冠疫情的挑戰，客流量一度大幅下降。但他們透過外帶和其他方式，設法維持了店舖的運作。

然而，情況逐漸開始改變。首先，體力消耗成了一大負擔。從早上5點就開始準備食材，長時間站著工作，也要採購物料讓誠一發現，疲勞感會持續好幾天。此外，原物料成本飆升也產生了直接影響，他坦言：「如果我們提價，就會失去顧客，但如果我們不提價，就無法盈利。」

雖然水電費和食品價格都在上漲，但小型獨立企業能將這些成本轉嫁給顧客的程度是有限的。面對這種情況，誠一開始動用自己的積蓄來維持店舖的營運，結果營運赤字比預期還要長，誠一的積蓄也不斷減少，這讓惠子感到不滿，家裡的氣氛有了巨大的變化。

自從誠一開了這家店，惠子感覺他們之間的交流減少了，誠一的心思都在店面上，即使回到家，滿腦子想的也都是如何銷售與採購，隨著店面虧損持續，他的脾氣也越來越暴躁。

某天惠子詢問他為何不直接關門，這引起誠一的反彈，「如果我現在放棄，一切都將付諸東流」。但是由於額外的投資和流動資金投入，誠一的儲蓄已經大幅減少，就連女兒和女婿開始擔心，誠一的錢是否足夠養老。

誠一對此感到憤怒表示：「我不會給你們惹麻煩的。」然而他其實知道，自己非常焦慮，即使開始領取退休金後，生活開支和彌補店鋪虧損也讓他沒有絲毫經濟上的迴旋餘地。

後來惠子向誠一提出分居，分居時惠子向誠一透露：「我只想過平靜生活。」惠子搬到了離女兒家更近的地方，而誠一則繼續經營著這間店，並常在關門後躲在店後吃剩下的便當。

「這本不該發生，我原本計劃和家人一起幸福地慢慢變老。」誠一喃喃自語。報導指出，接受挑戰本身並沒有錯，然而現實情況是，如果在晚年接受挑戰，一旦失敗，「恢復的時間」會比工作時少得多，即使想做自己喜歡的事，過自己喜歡的生活，但有時候現實比理想更為殘酷。

報導認為，有些人將退休生活視為「迎接新挑戰」，選擇在退休後創業或成為自由工作者，想要利用多年的經驗和人脈「將嗜好變成事業」是很正常的。然而，用退休金迎接挑戰所面臨的困難，與工作期間有時候會截然不同。

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