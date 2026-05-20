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焦點股》被動元件電容漲價潮來了! 凱美、日本松下宣布漲幅5％-65％

2026/05/20 10:40

被動元件電容漲價潮來了! 凱美、日本松下宣布漲幅5%-65%。（讀者提供）被動元件電容漲價潮來了! 凱美、日本松下宣布漲幅5%-65%。（讀者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件電容漲價潮來了！受到貴金屬價格上漲，今日市場傳出包括凱美（2375）、日商Panasonic雙雙宣布部分電容產品漲價，且漲幅達5%-65%不等，包括凱美、九豪（6127）、禾伸堂（3026）、立隆電（2472）、日電貿（3090）等多達十多檔被動元件直奔漲停。

市場指出，因貴金屬（鉭、銀、鋁箔等）成本上漲，Panasonic與凱美針對Polymer Tan-Cap & SP-Cap & Polymer Al-Cap提出漲價，漲幅約在5%-65%，凱美自6月開始調漲價格、Panasonic則從7月開始漲價。

法人指出，鉭質電容、高溫型電容、固態電容價格上漲，其實也就是意謂著高階電容產品持續上揚，主要都是應用在AI產品，昨日日電貿於法說會時也表示，產品策略轉型將聚焦於AI及高附加價值應用，高階MLCC（積層陶瓷電容）交期拉長，預計下半年到明年缺口將持續擴大。

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