焦點股》大聯大：法說報喜 股價亮燈漲停

大聯大（3702）為落實集團專業分工、提升LaaS（Logistics as a Service，物流即服務）業務營運效率及市占率。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體通路商大聯大（3702）第一季在核心業務動能擴大帶動下，單季稅後淨利首度突破50億元，躍升達新台幣55.49億元，季增95.2%、年增192.3%，稅後每股盈餘（EPS）3.3元，創單季獲利新高。展望第二季，營收與獲利將續創新高。大聯大昨法說會報喜，激勵今股價開高走高，盤中亮燈漲停達119元，上漲10.5元，截至9點50分，成交量超過1.3 2萬張。

大聯大表示，受惠AI浪潮持續演進，帶動雲端服務供應商及企業端的AI基礎建設需求大幅擴張，進而推升AI 伺服器、通用型伺服器、高效能存儲、高速互連、記憶體、電源管理及網通零組件強勁拉貨動能，第一季得以繳出亮眼的營運佳績。

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展望第二季，大聯大預期市場需求仍將維持強勁，若以新台幣31.6元兌1美元匯率假設，預估營收為3450億元至3650億元，預估毛利率介於4.25%至4.45%，預估營業利潤率2.51%至2.64%，預估稅後淨利為61.47億元至68.24億元，預估EPS為3.65元至4.06元，營收與獲利續創新高可期。隨著EPS往上，股利也會提高。

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