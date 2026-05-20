焦點股》凱美：落後補漲 直攻漲停

落後補漲，凱美開盤直攻漲停。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕多檔被動元件股價狂飆，國巨*（2327）集團旗下凱美（2375）股價則在100元附近整理，引發不少股民抱怨「被富爸爸遺忘」、「怎麼都不漲」，昨日在外資、主力雙雙買超下，今日開盤不久一口氣直攻漲停111.5元，截至9:21分為止，成交量超過9000張，漲停委買張數約7000張。

凱美為台灣最早成立、最具規模且與日本電容器技術接軌的電解電容器及馬達風扇專業研發製造大廠。觀察今年1-4月營收19.7億元、年增7.91%，首季每股稅後盈餘（EPS）0.78元，法人認為，凱美今年產品二度漲價，預期交貨期落在5月，將有助於挹注營收獲利表現，同時，由於被動元件族群股價大漲，帶動凱美今日落後補漲，一口氣衝上漲停。

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觀察三大法人動態，昨日外資買超1401張、投信賣超2張、自營商買超66張，合計三大法人買超1465張，主力買超943張，買超券商以摩根士丹利、凱基台北為主；法人建議，台股開盤上漲百點、隨後又下跌百點，投資人進場時宜注意風險控管，留意法人動向切記追高殺低。

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