齊心對抗中國 G7同意加強關鍵礦產供應鏈

G7成員國同意採取措施，加強關鍵礦產供應鏈，一同應對中國主導市場的局面。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據週二（19日）發表的聯合聲明，在高科技產業對中國資源過度依賴的擔憂下，G7成員國的財政首長同意採取措施，加強關鍵礦產供應鏈。

《共同社》報導，為了確保關鍵礦產供應鏈的多元化，G7財政首長們重申了加強和擴大G7成員國及盟友在相關議題上合作的意願，包括透過增加投資、回收措施和採用健全的採購標準等方式。

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他們也對於生產和加工能力集中，以及任意實施出口限制擾亂全球供應鏈表達擔憂。中國是全球稀土的主要供應國，這個元素是半導體和其他先進技術領域的必需品，隨著中國收緊出口管制，此舉引發批評，認為相關措施相當於經濟脅迫。

這次G7峰會正值中東地區持續的衝突對全球經濟造成不確定性，並加劇通膨風險之際。在另一份關於全球經濟的聯合聲明中，部長們表示，為了減輕這些負面影響，G7意識到，迅速恢復荷姆茲海峽的自由安全通行，以及解決持久的衝突相當重要。這條能源運輸的關鍵動脈，在2月底美國和以色列對伊朗發動攻擊後就已關閉。

關於網路風險對全球金融體系構成的挑戰，G7表示，他們致力採取行動，進一步加強共同應對能力，同時也強化金融部門的準備工作。聲明也重申了對AI帶來的風險進行研究，並提出應對措施的重要性。

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