徐旭東續請假 遠傳總經理：他身體康復中 也開始罵人了

圖右為遠傳副董事長徐旭平，左為總經理井琪。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳今日舉行股東會，遠東集團董事長徐旭東繼昨日東聯股東會請假後，今日也請假，由副董事長徐旭平主持。針對外界關心徐旭東身體狀況，總經理井琪指出，董事長在康復中，上週跟董事長報告投資案時，董事長聲音相當清朗，也開始罵人了

徐旭平表示，遠傳2025年蟬聯「電信成長王」，今年發放現金股利每股新台幣3.81元，創歷史新高，在各項財務指標寫下歷史新高下，今年要放大三策略，加速邁向價值創造者。

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徐旭東雖未出席，但透過新聞稿表示，今年以來遠傳股價漲幅領先同業，未來遠傳「要更快，還要更好」。總經理井琪更表示，日常業務中，還透過視訊和徐旭東報告，遠傳與AI子公司的綜效。

徐旭平表示，遠傳在「遠亞合併」後訂下「一年拓基、兩年有成、三年起飛」的策略目標，2025年合併總營收與合併EBITDA再創歷史新高，全年稅後淨利寫下近20年新高，每股盈餘（EPS）達3.81元，同創歷史新高，今年要持續成長。

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