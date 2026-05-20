國票金5/29改選 財長：徵求委託書掌握9％股權 按實力爭取經營主導權

財政部長莊翠雲表示，國票金將於5月29日舉行股東大會並改選董事，目前已依規定完成提名作業，將按實力原則處理，如果公股取得經營主導權，將強化公司治理等。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今邀請財政部及金管會就「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」進行專題報告，立委關切國票金控改選情況。對此，財政部長莊翠雲表示，國票金將於5月29日舉行股東大會並改選董事，已依規定完成提名作業，將按實力原則處理，公股徵求委託書取得約9%股權，如果公股取得經營主導權，將強化公司治理、提升經營績效等。

財政部報告指出，督請各公股民營金融事業在確保公股經營主導權前提下，關注市場中具優勢互補綜效的合適標的，依業務發展方向評估推動「公民併」，以壯大業務能量、強化市場競爭地位；同時督導事業於辦理過程中遵循相關法規及市場機制，同時兼顧股東、員工及客戶權益。一般認為，國票金可能成為「公民併」首例，目前泛公股為國票金最大股東，持有股權約2成，且徵求委託書取得約9%股權。

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國民黨立委賴士葆質詢表示，為了國票金董事改選公股花400億至500億元，為何要支持耐斯集團的人出任副董事長？將提案要求公股代表不能投票給民股代表。莊翠雲回應，公股依股權實力提名，完成改選將依公司章程選任，目前國票金公司章程有副董職位，如何選任尊重公司治理。她也說，國票金不是財政部的投資事業，財政部也沒有派任董事，而是由公股銀行投資及派任，財政部的立場是強化公司治理、提升經營績效、維護股東權益。

國票金4月16日召開董事會通過15席董事同額提名名單，根據公告名單，公股提名一般董事候選人8席，分別為前兆豐金董事長張兆順、前一銀副總經理周慶輝、一銀副總蔡淑慧、台企銀副總乙增祥及前第一金總經理吳瑛；獨立董事候選人3席，分別為謝智源、梁穗昌、李文雄。

另，人旺集團一般董事候選人2席，包括現任國票金董事施正峰、楊承羲，獨董為楊家興；耐斯集團2席董事候選人，包括現任金控總經理陳冠舟、雷虎科技董事長及國票證券副董陳冠如；獨董為陳惟龍。台鋼1席董事候選人，為會計師劉子猛。

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