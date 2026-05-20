後手機時代來了！Google、Meta智慧眼鏡正面對決、4大關鍵差異一次看

Google智慧眼鏡攜手Gentle Monster設計（圖左）；Meta則選擇與Ray-Ban雷朋合作（圖右）。（截自部落格、IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著Google在今年的 I/O 大會上聯手三星、高通，正式公開Android XR智慧眼鏡（Intelligent Eyewear）藍圖，並預告首波「語音眼鏡」將於秋季登場，智慧穿戴市場已然演變成Google與Meta兩大巨頭正面對決的局勢。

雖然兩大陣營在產品規劃上不約而同採取了「無螢幕語音款」與「有螢幕顯示款」的雙線並進策略，但深入其核心邏輯，兩者從硬體大腦到操控哲學都展現出截然不同的差異。

請繼續往下閱讀...

差異1：核心大腦的「代理人能力」與App深度整合

Google（Gemini Intelligence）：Google的核心策略，是讓智慧眼鏡具備Gemini跨App代理操作能力，主打AgenticAI（代理人功能）。在I/O大會展示中，用戶甚至不需要掏出手機，只要戴著眼鏡開口，Gemini就能自動代替使用者處理中間流程，例如：協助在外送平台點好咖啡、或直接叫Uber，用戶只需完成最後一步確認即可。

Meta （Meta AI）：雖然Meta AI的多模態辨識（看圖問答）和即時翻譯能力同樣進展神速，但在跨App整合上相對保守，Meta眼鏡主要與自家生態系Instagram、WhatsApp、Messenger等深度綁定，但無法像Gemini那樣直接深度操控手機裡的其他生活服務App，如叫車、外送等。

差異2：硬體美學與品牌聯名風格

Meta：選擇與百年經典眼鏡巨頭Ray-Ban雷朋獨家深度綁定，走的是美式經典、大眾認知度極高的復古潮流路線，如經典的Wayfarer鏡框。

Google：採取多品牌聯名策略，首波直接聯手當前在全球極夯的南韓潮流品牌Gentle Monster，以及美國文青新銳眼鏡品牌Warby Parker。這讓Google的眼鏡在設計上同時具備現代亞洲前衛美學、Y2K潮流感與知性文青風，受眾面更為多元。

差異3：「顯示型（螢幕版）眼鏡」的互動控制技術

Meta：除了語音外，標配了一條 Meta Neural Band（肌電訊號手環）。它利用EMG技術感應手腕肌肉的微小動作，只要動動手指（如微調、輕叩），就能讓使用者能「隔空」隱密地控制鏡片上的顯示畫面，科技感極強。

Google：目前維持與三星、高通三強聯手的Android XR空間感知邏輯，主要透過「Hey Google」語音、鏡框側邊觸控，並結合眼鏡對空間的方向與位置感知來進行直覺導航。

差異4：行動生態系的定位

Google：Google背後則是完整的Android XR平台戰略，目標是替整個Android陣營建立XR穿戴裝置的硬體與軟體標準；此次更進一步支援iOS裝置，被視為Google擴大生態布局的重要一步。

Meta：Meta本身並沒有手機作業系統，因此其智慧眼鏡也被外界視為布局下一代運算入口的重要產品，希望降低對Apple與Google行動平台的依賴。功能定位上，Meta眼鏡高度聚焦於社交互動與內容分享，被視為Meta社交生態的重要硬體延伸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法