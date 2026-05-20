美副總統曝「1消息」 國際油價直接洩氣

國際油價週二（19日）自高檔回落（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）表示，美國與伊朗談判取得進展，雙方都不希望軍事衝突再次升級，帶動國際油價週二（19日）自高檔回落。

7月交割的布蘭特原油期貨下跌82美分，跌0.73%，收每桶111.28美元。

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6月交割的美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨下跌89美分，跌0.82%，收107.77美元。

交易更活躍的7月WTI合約則收在104.15美元，下跌23美分。

根據《路透》報導，范斯於白宮簡報會上表示，美方認為已取得「相當大進展」，伊朗也有意達成協議。此前1天，川普在社群平台發文指出，原定週二展開的軍事打擊行動已暫時擱置，但若談判破裂，美方仍準備恢復軍事行動。對此市場隨即調整風險預期。

儘管週二國際油價回落，但仍維持高檔區間，布蘭特原油此前剛創下5月以來新高，美國紐約西德州中級原油也升至近月高點。

能源投資機構Again Capital 合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示，目前市場仍有大量石油供應無法正常流通，加上中東基礎設施處於潛在攻擊範圍內，現在只能屏息以待，直到達成協議或發生新一輪軍事行動。他形容當前市場正面臨「高度二元結果」。

國際能源總署（IEA）指出，中東衝突實際上已導致荷姆茲海峽運輸功能大幅受限。荷姆茲海峽平時承擔全球約5分之1石油與液化天然氣運輸量，屬全球最重要能源咽喉之一，目前形成近年來最嚴重的供應衝擊。部分市場研究機構估計，目前受影響的供應量可能達每日1400萬桶。

伊朗國營媒體報導，德黑蘭向美方提出最新和平方案，包括結束包括黎巴嫩在內的所有戰事、美軍撤離接近伊朗地區，以及要求戰爭破壞賠償。不過同一時間，美國宣布新一輪制裁措施，鎖定伊朗外匯交易機構、相關空殼公司及 19 艘涉嫌協助運輸伊朗石油與石化產品的船隻。

供需面也出現新變化。分析人士指出，受供應中斷及煉油利潤下降影響，中國國營煉油廠自伊朗戰事爆發以來，日均煉油量減少超過100萬桶。能源研究機構Energy Aspects數據顯示，中國5月原油加工量降至每日840萬桶，低於4月的860萬桶及3月的950萬桶，與美以2月底對伊朗展開軍事行動前約每日1000萬桶相比明顯下滑。

此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）宣布俄羅斯海運石油制裁豁免延長30天，以協助能源脆弱國家維持供應。同時，俄羅斯梁贊煉油廠遭烏克蘭無人機攻擊後已停止生產，該設施約占俄國總煉油量近5%。

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