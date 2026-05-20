Google智慧眼鏡今秋登場！8大AI功能曝光 導航、翻譯、點餐全包了

Google智慧眼鏡今年即將登場，攜手南韓潮流眼鏡品牌GentleMonster與美國眼鏡品牌WarbyParker共同開發系列。（截自部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google正加速布局下一代智慧眼鏡市場，在今年Google I/O大會上正式宣布，由Gemini AI驅動的智慧眼鏡（intelligent eyewear），預計將於今年秋季正式登場。

Google表示，這套由Google與三星（Samsung）、高通（Qualcomm）共同打造的Android XR平台，將隨著GeminiAI持續進化，進一步延伸至智慧眼鏡、頭戴裝置，以及更多混合型穿戴設備，主打「即時提供協助，但不打擾生活」的使用體驗，希望讓AI真正融入日常。

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Google指出，未來智慧眼鏡將分為兩大類型，包括主打語音互動的「語音眼鏡（audioglasses）」以及能直接在視野中顯示資訊的「顯示型眼鏡（displayglasses）」。兩款裝置都將以Gemini為核心，只需透過語音即可即時取得協助。其中，首波主打的語音眼鏡，預計將於今年秋季率先推出。

在外型設計上，Google強調智慧眼鏡若想真正進入日常生活，「時尚感」與「佩戴舒適度」缺一不可。因此，Google除了與三星合作，也攜手南韓潮流眼鏡品牌GentleMonster與美國眼鏡品牌WarbyParker共同開發產品，希望降低過去智慧眼鏡過於強烈的科技感。Google也在I/O搶先展示兩款圓框設計，未來將以GentleMonster與WarbyParker系列形式販售。

功能方面，使用者只需說出「HeyGoogle」或輕觸鏡框側邊，即可直接啟動GeminiAI，並透過自然對話完成各種任務，Google透露，語音眼鏡將具備多項AI功能：

1.視覺即時問答：隨時向Gemini詢問你眼前跟周遭環境的任何事物。像是尋找剛剛經過的那家餐廳評價、了解天空中不同雲朵類型的名稱，或是說明複雜的路邊停車標誌。

2.直覺指路導航：眼鏡裝置能辨識你所在的位置跟你面向的方向，提供自然、清晰的即時路線導航。Gemini 還能根據你的喜好，在路線中幫你新增停靠點或尋找附近的餐廳。

3.解放雙手，保持聯繫：無須伸手拿手機，你也可以透過眼鏡裝置接聽電話、傳送簡訊，甚至請Gemini幫你摘要錯過的訊息。你也可以請Gemini播放符合當下環境的音樂，獨享音樂時光。

4.捕捉與編輯影像：使用者可以透過簡單的指令，即時拍下高畫質的照片與影片，並利用Nano Banana移除背景雜物，或是發揮創意改造圖片，像是：「Hey Google，幫我拍張照，並幫每個人戴上搞笑的帽子。」

6.語音與文字翻譯：語音眼鏡能提供即時的語音翻譯，而且翻譯出來的音調與語氣會自然貼近原說話者的聲音。或是直接看著外文菜單與路標，便能聆聽翻譯後的內容。

7.執行多步驟任務：Gemini Intelligence會在你沒有手動操作App的狀況下，為你處理需要多步驟執行的任務。舉例來說，當你把手機放在口袋時，Gemini可以幫你在外送平台上點好咖啡，你只需要做最後的訂單確認。

8串接應用程式：Google也強調，這款語音眼鏡可與手機App深度串接，包括透過Uber叫車、使用Mondly學習語言等。此外，語音眼鏡可以支援Android與iOS系統的手機裝置，進一步擴大使用情境。

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