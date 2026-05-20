日本「吸金黑洞」曝光！東京吞下全國50％存款 原因令你意想不到

日本存款大遷徙，全國一半資金流向東京圈。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本資金正以前所未有的速度向東京集中，全國超過50%的銀行存款集中在東京首都圈。日媒報導，許多住在地方的高齡父母過世後，遺產幾乎由居住在東京等都市圈的子女繼承，導致資金從地方流向大城市。簡單來說，日本不只是人口往東京集中，連財富也正透過「繼承」機制持續回流首都圈。

根據日本銀行（Bank of Japan）最新統計顯示，截至2025年度末，東京、神奈川、埼玉與千葉等首都圈1都3縣的銀行存款總額已達523兆1339億日圓（約新台幣104.1兆元），占全日本總存款比重高達50.7%，代表全日本有超過一半的資金如今集中在首都圈。

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其中，東京一地的存款規模更高達394兆日圓（約新台幣78.4兆元）、約占全國約4成，遠遠甩開其他地區。其他包括神奈川約53兆日圓（約新台幣10.5兆元）、埼玉約38兆日圓（約新台幣7.5兆元）、千葉約37兆日圓（約新台幣7.3兆元）。

報導指出，與1998年度末時，當時的東京首都圈存款總額僅約181兆7634億日圓（約新台幣36.1兆元），如今已膨脹至接近3倍，其中東京更暴增3.2倍。首都圈占全國存款比重，也從當年的39.3%一路攀升至如今超過50%。

分析指出，這波資金集中現象背後，最核心原因之一，是日本人口與財富結構正在同步向都市傾斜。

此外，經歷2008年金融海嘯後，日本企業也愈來愈傾向保留大量現金部位，而大型企業本身高度集中於東京圈，進一步推升都市地區存款規模。相較之下，地方地區的存款增速明顯疲弱。

值得注意的是，高知縣存款成長率全國最低、僅增加29%；和歌山、秋田與青森等地，也僅成長40%左右。雖然宮城、廣島與福岡等主要地方都市接近翻倍成長，但整體區域差距仍持續擴大。

市場也擔心，這種趨勢恐進一步削弱地方銀行的經營基礎。由於銀行放款高度依賴存款作為資金來源，在日本正式進入「有利率時代」後，吸收存款的重要性正快速提升，一旦地方資金持續被東京圈吸走，地方銀行未來不只面臨人口減少問題，還可能遭遇資金來源縮水與競爭力惡化。

日本綜合研究所主任研究員大嶋秀雄警告，若這種趨勢持續下去，地方銀行長期恐陷入「縮小均衡」，與大型銀行之間的競爭差距也將進一步擴大。

除了人口老化與都市集中外，網路銀行崛起也是重要因素之一。由於許多網銀沒有實體分行，資金更容易向大型都市集中，加上地方人口持續流失，未來日本銀行存款向首都圈集中的現象，恐怕還會進一步加劇。

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