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英國擬推2.0黃金簽證 這次將採「邀請制」最快3年拿永居

2026/05/20 10:13

全球財富爭奪戰不斷升溫，英國擬再推出黃金簽證2.0版本。（路透）全球財富爭奪戰不斷升溫，英國擬再推出黃金簽證2.0版本。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英國正研究推出全新的「邀請制」投資移民簽證，希望重新提升英國對全球富豪與企業家的吸引力。根據《彭博》取得的文件，未來只要投資至少500萬英鎊（約新台幣2.21億元）於英國重點產業，外籍人士最快可在3年後取得永久居留資格。

報導指出，目前這項新制度仍在研議階段，近期英國政府相關機構已向財富管理顧問與高資產族群徵詢意見。

據悉，此次的「黃金簽證」與過去廣泛開放有所不同，新方案將採取「Invite-Only（邀請制）」模式，也就是只有經英國政府認可與邀請的高資產人士才有資格申請。根據文件內容，申請人必須將資金投入英國政府認定的「優先領域」，例如高成長科技企業、創新產業以及其他戰略性產業，以協助推動英國經濟與新創發展。

此外，該制度還將搭配更嚴格的背景審查與資金來源審核，以避免重演過去黃金簽證曾引發的洗錢與資金安全爭議。市場認為，英國此舉反映出在全球資本與高資產人士流動日益激烈之際，倫敦正試圖重新強化自身作為全球金融與財富中心的吸引力。

近年來，包括阿拉伯聯合大公國、新加坡、葡萄牙等國家，都積極透過投資移民、低稅率與家族辦公室政策吸引全球富豪移居，競爭日益白熱化。分析指出，英國脫歐後，一直面臨資金流失、企業外移與高資產人士搬離倫敦等壓力，因此這類新型投資簽證，也被視為英國重新爭奪全球資本的重要一步。

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