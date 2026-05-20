債蛙慘了！華爾街「罕見」齊聲警告：30年美債殖利率將飆破5.5％

華爾街「罕見」齊聲警告，30年美債殖利率將飆破5.5%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於投資人擔心通膨死灰復燃，繼續拋售債券，美國30年期公債殖利率週二觸及5.197%，創下2007年7月以來最高水準，華爾街也紛紛警告，拋售潮可能尚未結束，殖利率恐進一步突破5.5%，創2004年來新高。

綜合外媒報導，長天期美債殖利率大幅攀升正在考驗全球債券投資人的決心，一方面希望鎖定數10年來罕見的高收益率，另一方面又擔憂市場或迎來更劇烈的拋售。

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隨著美國30年期公債殖利率週二觸及5.197%，創下2007年7月以來最高水準，華爾街紛紛示警。

巴克萊分析師Anshul Pradhan、Demi Hu和Andres Mok認為，現在還不是抄底時機，如果聯準會長期維持利率不變，殖利率可能進一步走高。

分析師在給客戶的報告中寫道：“我們不願輕易劃定明確底線，但5.5%並非遙不可及。”

花旗則指出，隨著通膨擔憂在市場中蔓延，債券交易員正將30年期美國公債殖利率的關鍵關口目標鎖定在5.5%，上1次30年期美債殖利率觸及5.5%還是在22年前。

另根據美國銀行的１項基金經理人調查顯示，62%的受訪者認為，未來１年殖利率的劇烈波動將推動30年政府借貸成本突破6%。

近期30年期美債殖利率的上行走勢，顛覆了先前市場認為5%是吸引抄底資金的關鍵心理關口的傳統觀念。高盛和巴克萊都已警告，拋售潮可能尚未結束。

雖然殖利率突破5%，具抄底吸引力，然華爾街警告，拋售潮可能尚未結束，還不是抄底時候，巴克萊分析師表示，若要讓長期債券反彈，美國經濟必須放緩或風險資產遭到拋售。

「雖然目前收益率很有吸引力，但我仍然保持謹慎，」PGIM Fixed Income聯席首席投資長Gregory Peters說。他表示，自己預期「期限溢價」（投資人持有長期債券而非短期債券所要求的額外報酬）將持續升高，因此仍低配30年期美債。他說，隨著投資人正在失去信心，全球債市正陷入混亂。

貝萊德研究部門主管建議投資人，減少對已開發市場政府公債（包括美國公債）的曝險，轉而增持股票。

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