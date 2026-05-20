準備再出手？日財相：必要時將採取果斷行動應對日圓疲軟

日本財政大臣片山皋月。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著日圓兌美元匯率持續走弱，日本財政大臣片山皋月週二（19日）表示，日本政府將在必要的時候採取果斷的措施來應對外匯市場波動。

綜合外媒報導，片山在巴黎舉行的G7財政首長會後記者會表示，日方已得到G7盟友的理解，將根據需要採取果斷行動。會後共同聲明重申了先前提出的「2017年5月關於外匯市場的承諾」，G7應避免干預外匯市場，但強調過度的外匯波動可能對經濟造成負面影響。

請繼續往下閱讀...

這是日本在過去1個月內採取一系列干預措施支撐日圓後，首次的G7峰會。片山表示，日本的政策立場，包括4月底的大規模干預，整體上得到了盟友的理解。

日本央行（BOJ，日銀）總裁植田和男在同一場記者會上重申他將繼續透過貨幣政策，確保物價穩定，並將密切關注物價可能出現的上漲。目前，企業將成本轉嫁給消費者的速度有些快。

植田和美國財政部長貝森特在會議期間也進行了對話，貝森特在社群平台X發文表示，日本的經濟基礎依然穩固，不希望看到日圓匯率出現過度的波動。貝森特也提到，自己對於植田總裁能夠成功推進日本的金融政策充滿信心。

此前，日圓匯率曾經一度跌至4月30日以來最低水位，前一次達這一數字時，日本政府進行了2024年以來首次貨幣干預。會後，日圓兌美元匯率一度回升至158.67，然而，在那之後匯率迅速回落，再度貶破159大關。

日銀即將在6月15日至16日舉行下一次政策會議，由於中東衝突長期化加劇了通膨風險，市場對於日本將在下個月升息的預期正持續升溫。

投資人也將密切關注首相高市早苗是否會任由日銀升息，因為他長期以來都以支持貨幣刺激政策聞名。貝森特則在去年表示，高市政府應該給予日銀執行貨幣政策的空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法