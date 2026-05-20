為什麼有人總能存到錢？日專家揭密 : 藏在「早上」這習慣

專家指出，3個習慣將在一年內改變你的銀行存款金額。（取自photo-ac）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人以為，真正會存錢的人，一定很懂投資、意志力超強，或特別會理財。但日本專家指出，真正的「存錢高手」，其實只是更早建立了「讓錢不容易流失的生活機制」。而其中最容易被忽略的關鍵，往往就是每天早上的習慣。

專家表示，許多真正擅長存錢的人，並不是特別節省，而是從一天的開始，就決定了該怎麼花錢。例如，真正會存錢的人，早上通常都會先準備自己的水壺。

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報導指出，善於存錢的人，不會把150日圓（約新台幣近30元）的瓶裝飲料視為「小錢」。若是每天上班都買，一週5天、一年下來，很可能就多花數萬日圓。對他們而言，早上花1分鐘裝飲料，不只是省錢，而是在替未來累積穩定現金流。

同樣地，很多存錢高手出門前，也會順手看一下冰箱。這個小動作，其實是在避免「重複購買」與「不知道吃什麼乾脆外食」的情況發生。當一個人清楚家裡還剩什麼，就比較不容易在超市被促銷誘惑，也更容易只買真正需要的東西。

此外，他們也會習慣每天整理錢包。例如，把前一天的收據與過多零錢拿出來，這個動作看似簡單，但其實是在強迫自己重新意識：「昨天這筆消費真的有必要嗎」?

專家指出，只要開始每天關注自己的金錢流向，人對花錢的敏感度就會明顯提高。此外，很多會存錢的人，還有一個很有趣的共同點，就是在早上會順手做一點簡單整理或打掃，當中的關鍵點在於，因為環境凌亂，往往容易讓人產生壓力與焦躁感，人在壓力狀態下，就更容易衝動購物。

反過來說，當生活空間整齊，人反而更容易產生「現在擁有的東西已經夠了」的滿足感，也比較不容易亂買東西。

除了「會做什麼」，存錢高手其實也很清楚「早上不要做什麼」。

首先，他們不太會一早起床就一直滑社群媒體或看電視，因為早晨是大腦判斷力最清晰的時間，如果一醒來就被大量廣告、別人的消費生活或短影音刺激，大腦很容易在上午就開始疲勞，進而降低之後的判斷力，結果到了下午，人更容易出現「隨便買一下好了」的消費衝動。

另外，很多會存錢的人，也不會每天早上才開始煩惱「今天穿什麼」。專家指出，這類小決定其實會大量消耗大腦能量；因此，許多人會提前搭配好衣服，或直接固定幾套穿搭模式，把「決策力」保留給真正重要的事情。

最後，他們通常也會避免上班前先去便利商店「隨便逛一下」。只要抱著「可能會口渴」、「等等可能會餓」的心態出門，就很容易在便利商店產生額外消費。所以真正會存錢的人，往往會提前準備好水壺與簡單點心，讓自己進入「今天根本不需要額外消費」的狀態。

專家指出，存錢高手真正厲害的地方，不是特別會忍耐，而是總能提前堵住那些未來可能發生的「小額漏財」。這些行為單看都只是小事，但在日積月累，一個月、一年後的帳戶金額，差距就會開始明顯拉開。

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