貝森特呼籲G7協助美國 切斷伊朗的資金來源

美國財政部長貝森特。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特週二（19日）在G7峰會上，呼籲盟友協助美國，透過切斷伊朗的資金來源，對抗伊朗的恐怖主義行為，同時也提出新的制裁標準，旨在實施具有侵略性和針對性的制裁。

《CNBC》報導，貝森特在巴黎舉行的峰會上表示，消除恐怖主義的威脅，需要大家的共同努力，加入華盛頓的行列。在這之前，貝森特曾聲稱，美國經常獨自對抗恐怖主義。美國總統川普和其他官員先前呼籲更多國家加入其對抗伊朗的持續戰爭，這場衝突繼續對全球經濟造成破壞。

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貝森特在會議上表示，沒有哪個對手比伊朗更深刻地感受到美國經濟戰略的威力，並將此歸功於支撐這項被稱為「經濟狂怒行動」（Operation Economic Fury）的現代化制裁體系。

貝森特指出，目前正在審查過失和失效的認定，以幫助金融機構集中精力應對最複雜的恐怖主義資金和規避制裁的計劃。制裁持續時間不應該過長，以免預期效果產生意想不到的後果。最有效的措施是積極主動、目標明確，並設定明確的時間表以達到特定效果。

貝森特稱，美國透過經濟和軍事行動，切斷了伊朗武器計劃、恐怖主義代言人和核子計劃的收入來源，同時擾亂了伊朗政權預計數百億美元的石油收入。美方的行動大大地擾亂了伊朗的「非法資金流動」，凍結了與伊朗政權有關的加密貨幣，而且已經擴大了對德黑蘭影子銀行網路的打擊力道。

貝森特強調，美國希望更多國家參與其制裁行動。美國正在打擊敵對勢力實施恐怖主義所利用的金融網路。華府相信，大家今天來到這裡，體現出你們隨時準備與美方全力並肩作戰。貝森特指出，這需要歐洲夥伴加入美國，一同對伊朗採取行動，包括點出資助者、揭露空殼公司、關閉銀行分行並瓦解代理機構。

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