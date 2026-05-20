全球10大黃金生產國揭曉！第1名是它 「這國」崛起直逼美國

中國是全球最大黃金生產國。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球前10大黃金生產國排名揭曉，外媒報導，黃金生產仍然高度集中在少數幾個礦業大國手中，中國以380.2噸產量穩居第1，俄羅斯緊跟在後，不過，值得注意的是，非洲已悄悄成為世界上最重要的地區之一，其中又以加納影響力最大，不僅位居非黃金生產國之首，在世界排名中，僅次於排名第5的美國。

《Visualcapitalist》報導，根據世界黃金協會估計的礦山產量，2024年全球前10大黃金生產國中，中國黃金產量達380.2噸，位居世界第１，佔全球總產量的10%以上。由於國內採礦業的蓬勃發展和政府對資源開發的大力支持，中國已連續十多年保持世界第1的地位。

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中國不僅是世界上最大的黃金生產國，也是最大的黃金消費國之一。這種雙重地位使中國在全球黃金市場中扮演著舉足輕重的角色，從開採和提煉到珠寶需求和央行儲備，沒有例外。

同時，儘管面臨持續的制裁和地緣政治緊張局勢，俄羅斯仍然是世界第二大生產國，其產量為330噸，至於受益於其豐富的礦產資源和成熟採礦業的澳洲，則以284噸產量，排名第3。

至於美洲仍然是全球黃金供應的重要支柱，加拿大、美國、墨西哥和幾個主要的南美生產國是其主要產地。加拿大2024年的黃金產量略高於202噸，使其成為全球第4大黃金生產國和美洲最大的黃金生產國。

而美國則以158噸產量排名第5，墨西哥與秘魯也在名單上，分別140.3噸和136.9噸，排名第7與第9名。

不過，值得注意的是，非洲已悄悄成為世界上最重要的黃金生產地區之一，預計到 2024 年，非洲的黃金產量將佔全球礦產供應量的近4分之1。而加納以 140.6 噸的產量位居非洲黃金生產國之首，其次是馬利和南非。

過去十年，隨著非洲採礦投資的增加，布吉納法索、蘇丹、坦尚尼亞和象牙海岸等國的黃金產量迅速增加。

而印尼則以 140.1噸排名第8，烏茲別克則以129.1噸排名第10。

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