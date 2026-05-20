三星爆史上最大罷工 謝金河：台灣別再幻想西進中國

財信傳媒集團董事長謝金河（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星電子工會擬在21日發動史上最大罷工，恐造成三星重大損失，同時損害南韓經濟。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，連三星集團資源這麼雄厚的大財團在中國都不能立足，台灣居然還有很多政治人物鼓吹企業二次西進，這是自不量力！三星在記憶體獨旺，手機，顯示器，家電都成了拖油瓶，這次的罷工也突顯內部結構與分配的失衡，這場三星大罷工的戲碼也給台灣的政府，企業上了寶貴的一課！

謝金河在臉書PO文表示，三星大罷工愈演愈烈，南韓大統領李在明稱工會的無理要求「物極必反」，更像提油救火，工會擺出強硬態度，未來這幾天，要看李在鎔端出什麼牛肉來跟工會談判，三星工會成員超過9萬人，約佔全球員工的三分之一，也佔南韓本土員工12.5萬人的七成，這場勞資雙方的談判如何善了？全世界都在看！

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謝金河指出，我們常說不平則鳴！這場大罷工為什麼發生在三星，為什麼不是海力士？最主要原因是海力士主力在記憶體，海力士的HBM占比高達57%，三星22%，剩下的才是美光。今年第一季海力士營收52.88兆韓元，淨利40.35兆韓元，約274億美元。三星的營收133.9兆韓元，營業利益57.2兆韓元，約379億美元，淨利47兆韓元，約311億美元，都超過台積電。

謝金河續指，因為突來的HBM景氣大好，SK海力士年初宣布取消獎金上限，並且以營業利益10%作為獎金池，估計今年每個員工可以拿到的獎金約7億韓元，大約1500萬台幣左右。三星的記憶體部門（DS）今年首季貢獻81.7兆韓元營收，營業利益貢獻53.7兆韓元，對比海力士，一點也不遜色，但沒有比較就沒有傷害，三星的現行制度以部門的超額利潤的20%為上限，個人獎金的上限是年薪的50%，三星的DS部門員工領到的獎金可能只有海力士的三分之一。今年是記憶體大旺的一年，三星的員工當然希望比照海力士。

謝金河直言，可是三星是一個龐大的集團，除了記憶體，三星的手機貢獻38.1兆韓元營收，2.8兆韓元獲利，SDC顯示器（面板）貢獻6.7兆營收，只小賺4000億韓元，家電貢獻14.3兆韓元營收，只有2000億韓元獲利，南韓從1992年深耕中國市場，過去手機占中國市場一直在20%以上，如今連1%都不到。三星的電視更是節節敗退，在中國市占率剩下3.62%，冰箱剩0.41%，洗衣機剩下0.38%，中國的海信，小米，TCL囊括94.1%，外國品牌三星，Sony，飛利浦加起來只剩下3%⋯⋯三星的家電去年在中國虧2000億韓元，已經決定退出中國市場。

謝金河直言，連三星集團資源這麼雄厚的大財團在中國都不能立足，台灣居然還有很多政治人物鼓吹企業二次西進，這是自不量力！三星在記憶體獨旺，手機，顯示器，家電都成了拖油瓶，這次的罷工也突顯內部結構與分配的失衡，這場三星大罷工的戲碼也給台灣的政府，企業上了寶貴的一課！

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