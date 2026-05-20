美股收盤》憂通膨威脅！道瓊跌322點 台積電ADR走低

週二美股主要指數收低。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕週二美國股市多收低，美國公債殖利率飆漲威脅到多頭市場，道瓊工業指數收盤下跌322.24點、0.65%，標普500指數連續下跌0.67%，那斯達克指數收跌0.84%，費城半導體指數小漲0.03%，台積電ADR下跌0.84%，收在392.61美元。

綜合外媒報導，由於油價居高不下，投資人對美伊之間缺乏和平協議感到焦慮，導致通膨擔憂加劇，10年期美國公債殖利率連續第三天上漲，一度達到4.687%，創下2025年1月以來的最高水準。

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儘管布蘭特原油期貨結算價下跌0.73%，仍高於每桶110美元，市場密切關注中東戰爭的最新動態。美國總統川普週一宣布，由於德黑蘭方面提出了結束戰爭的新方案，他已推遲原定於週二對伊朗的軍事打擊。隨後川普又表示，美國可能會再次打擊伊朗，但伊朗正在懇求達成協議。

輝達將於週三盤後公佈第一財季業績，週二股價收跌0.77%。博通下跌逾2%，高通股價則下跌近4%。

道瓊工業指數下跌322.24點或0.65%，報49363.88點。

那斯達克指數下跌220.02點或0.84%，報25870.71點。

S&P 500 指數下跌49.44點或0.67%，報7353.61點。

費城半導體指數上漲2.98點或0.03%，報11305.50點。

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