中國經濟存在3大危機！專家：民眾瘋存款不敢消費 信心低迷

中國人民銀行近日公布的數據顯示，中國民眾的存款猛增數兆元人民幣，新增貸款卻急降，顯示民眾以「不消費、不投資、只存錢」的方式來因應經濟不確定的前景。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國人民銀行近日公布的數據顯示，中國民眾的存款猛增數兆元人民幣，新增貸款卻急降，顯示民眾以「不消費、不投資、只存錢」的方式來因應經濟不確定的前景。美國史丹佛大學中國經濟專家許成鋼表示，目前中國經濟最嚴重的危機集中在房地產、地方政府債務與地方銀行3大領域，北京當局透過大規模貨幣發行與舉債來穩定經濟，雖可短期避免金融系統崩潰，但長遠可能埋下更大風險。

中國人行官網5月14日發布了今年4月金融統計數據報告，顯示今年前4個月居民存款增加5.74兆元人民幣（下同，新台幣26.6兆元），同時貸款減少4902億元，這意味著居民正在「去槓桿」——不願借錢、不願消費、不願買房，而是傾向於儲蓄避險，反映出民眾對經濟前景與收入預期仍缺乏信心。

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《大紀元時報》報導，許成鋼對此指出，目前中國最嚴重的問題集中在3大領域：房地產、地方政府債務與地方銀行，大量房企資不抵債，地方政府財政吃緊，地方銀行則面臨資產負債表惡化。

許成鋼表示，在市場經濟體系下，許多無法償債的企業與金融機構本應破產出清，但中國因國有銀行、地方政府與國企普遍具有「不能倒」的特性，只能透過不斷注入流動性與財政資金維持運轉，但「這些政策只能讓經濟看起來恢復正常，但問題本身並沒有被解決」。

許成鋼認為，北京當局目前採取的大規模貨幣投放、地方債置換與財政刺激，本質上是一種「救助」與「補貼」。如果短期流動性投入超過10兆元、中期超過20兆元，確實有可能暫時穩住金融與財政風險，但這只是延後危機，而非根治問題。

許成鋼說，中國經濟真正的核心問題是內需不足，而內需不足的根源，則是居民收入占GDP（國內生產總值）的比重過低。他表示，中國長期依賴投資與出口驅動經濟，但居民收入增長不足，導致消費能力疲弱。

2009年全球金融危機後，中國已出現產能過剩與通縮壓力，但問題多年來不但未被化解，反而持續惡化，最終引爆房地產與地方財政危機。許成鋼說：「中國今天面對的，不只是金融問題，而是整個經濟制度與結構的問題。」

許成鋼認為，真正要改善內需，涉及土地制度、金融制度與國有經濟體系等深層改革。例如土地國有化、銀行體系國有化，使大量資源集中於政府與國企，而居民部門所得占比偏低，導致消費長期無法有效擴張。

對於近年中國部分學者提出發放消費券、直接發現金等刺激方案，許成鋼認為，這些措施只能產生短期效果，無法從根本上解決問題。

針對中國房地產市場，許成鋼直言，全國房市已不可能重返過去榮景，即使是一線城市，也缺乏全面回升基礎。目前部分城市出現的短期回暖，只是市場對政策刺激產生的「幻覺」，並非基本面改善。由於內需不足、失業率偏高與房屋供應過剩等問題未解，中國房市仍面臨長期壓力。

此外，近年來北京當局強調發展科技創新，但許成鋼認為，中國科技產業當前面臨的重要問題，是民間風險投資大規模退場，過去中國科技創新能快速發展，很大程度依賴民間與海外風險投資支持，如今外資撤離、民間資本信心下降，真正市場化的風險投資已大幅減少。

許成鋼還警告，中國目前透過大規模貨幣發行與舉債穩定經濟，雖可短期避免金融系統崩潰，但長遠可能埋下更大風險。他指出，1990年代末北京當局也曾透過注資銀行、擴張財政化解危機，但當時伴隨的是大規模市場化改革與民營經濟高速成長，因此能消化債務壓力。

如今中國經濟增速放緩、民營企業信心大降，在缺乏新成長動能下，持續依靠貨幣擴張與舉債刺激，未來恐為更嚴重的通貨膨脹與系統性風險埋下伏筆。許成鋼指出，「現在不是危機消失，而是危機被凍結、被延後」。

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