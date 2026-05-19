30年期美國公債殖利率近19年來最高 突破5.18％

美國公債殖利率走高，30年期美國公債殖利率觸及近19年來的最高水準。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（19日），由於投資人擔憂通膨死灰復燃，繼續拋售債券，美國公債殖利率走高，30年期美國公債殖利率觸及近19年來的最高水準。

期限較長的30年期美國公債殖利率上漲3.5個基點至5.181%，為2007年7月以來的最高水準。

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10年期美國 公債殖利率（抵押貸款、汽車貸款和信用卡債務的關鍵基準）上漲近3.6個基點至4.659%，為2025年1月以來的最高水準。 2年期美國公債殖利率上漲1個基點至4.10%。

美國與伊朗的衝突導致油價飆升，一系列通膨報告也反映了這一點，令固定收益投資者感到恐慌，並導致交易員押注聯準會的下一步行動可能是升息，而不是降息。

傑富瑞首席經濟學家兼策略師莫希特·庫馬爾（Mohit Kumar）表示，全球債券市場的普遍情緒受到通膨上升的影響，而通膨上升主要是由於能源成本飆升，此外還有赤字擔憂，以及英國特有的政治動盪。

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