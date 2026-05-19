不用看中國臉色！越南榴槤獲亞洲第二大市場放寬進口

越南榴槤在更有利的條件下向前邁出重要一步，將為該行業未來幾年的出口成長開闢新的機會。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據越南通訊社報導，印度正準備放寬對越南新鮮榴槤的進口要求，取消特殊條件和額外的植物檢疫聲明，此舉有望簡化進入亞洲最大消費市場之一的流程。此前由於種植區管理和檢測方面的漏洞，許多越南榴槤園受到禁用物質污染（鎘超標），中國發出吊銷許可證的警告。

榴槤又稱「水果之王」，印度是僅次於中國的亞洲第二大市場，擁有超過十億人口。越南榴槤在更有利的條件下向前邁出重要一步，將為該行業未來幾年的出口成長開闢新的機會。

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這項更新由越南衛生與植物檢疫通報局和諮詢點 （SPS） 在其最新發布的5月1日至15日世界貿易組織 （WTO） 成員食品安全和動植物檢疫措施的報告中發布。

根據印度動植物檢疫措施署（SPS）的通知，該國正在起草進口植物植物檢疫法規的修正案。根據該提案，越南新鮮榴槤將不再需要在植物檢疫證明書上作額外聲明，也不再受特殊進口條件的限制。

擬議規則的公眾諮詢期將持續到7月3日。出口商和產業利害關係人將繼續關注事態發展，然後再做出額外的貿易承諾。

據海關部門稱，儘管尚未進入旺季，但2026年前4個月榴槤出口量和出口額均實現了強勁增長，同時海關部門也在持續努力拓展市場和加強品牌建設。光是2026年第1季，越南榴槤出口額就年增230%，達到約2.22億美元。

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