AI人才不是「會用ChatGPT」！林宜敬：關鍵在建立產業生態系

數發部部長林宜敬強調，政府最重要的角色，是打造適合AI產業成長的環境與制度。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著生成式AI快速發展，全球正掀起新一波AI人才競爭，數位發展部數位產業署今（19）日發布「AI產業人才認定指引3.0」，新增「AI治理素養」與「AI協作與開發」兩大能力項目。

數位發展部部長林宜敬表示，台灣軟體產業的創新與突破，最重要的力量始終來自民間產業自由且公平的競爭，而不是由政府強力主導。他指出，放眼全球AI產業發展，無論是OpenAI推出的ChatGPT、Google的Gemini，或Anthropic等國際AI系統，背後真正推動創新的力量，都是民間企業；即便在中國，包括DeepSeek等，也同樣是由民間產業驅動發展。

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不過，林宜敬強調，這並不代表政府「什麼都不做」，政府真正重要的角色，是打造適合AI產業成長的環境與制度。他表示，目前數發部推動AI產業發展，主要聚焦五大政策工具，包括算力、資料、人才、行銷與資金，而其中自己最關心、也最難處理的重點之一，其實就是「人才」。

林宜敬透露，自己剛進入數發部時，政府內部曾提出「每年要培育多少AI人才」的目標，但當時有產業界朋友直接反問：「你必須先定義什麼叫AI人才。」他笑說，當時甚至有人開玩笑表示，如果「會用ChatGPT」就算AI人才，那麼2分鐘就能培養一個，一年培養幾百萬人都沒問題，這也讓他開始重新思考，AI人才究竟該如何定義。

因此，數發部後來與數位產業署共同規劃「AI產業人才認定指引」，依照不同工作內容與能力需求，明確定義AI人才類型，以及各類人才應具備的能力。

現場也有媒體詢問，「AI產業人才認定指引」預期將帶來哪些效應？對此，數位發展部部長林宜敬表示，其最大的意義之一，就是希望透過市場機制，「把賺錢的機會讓給產業界」。

他指出，政府希望藉由民間力量共同推動AI人才培育，當企業、教育機構與培訓單位在協助政府培養AI產業人才的同時，也能擁有收入與發展空間，進一步讓台灣AI人才培育逐步形成一個完整且可持續運作的產業生態系。

林宜敬說，建立這套能力標準後，數發部也進一步與104人力銀行、1111人力銀行等求職平台合作，未來企業刊登職缺時，能直接依據指引勾選所需AI人才類型與能力；求職者也能在履歷中標示自身具備的AI能力與相關證照。未來隨著民間機構發放相關認證，也將進一步帶動補教、教育與培訓市場，依據不同能力等級開設課程，逐步形成完整的生態循環。

「企業提出需求、平台建立標準、求職者取得能力認證、教育機構開設對應課程，最後再回到產業需求。」林宜敬說，政府希望讓AI人才培育成為產業界也願意投入的事情，換句話說，未來不只是政府訓練人才，而是希望民間企業、教育機構與認證單位在協助培育AI人才的同時，也能形成可持續發展的商業模式。

林宜敬說，自己來自產業界，非常清楚只要產業能夠形成收入與市場需求，整體發展速度就會非常快。因此，數發部目前最重要的合作對象之一，其實就是人力媒合平台。未來只要這些平台正式導入AI人才能力指引，企業在刊登職缺時，就能像現在標示多益、托福或全民英檢能力一樣，清楚勾選所需AI能力與人才類型。

他也進一步以托福、多益為例指出，現在全球有大量補習班開設英語檢定課程，但這些課程並不是由ETS（美國教育測驗服務社）官方親自經營，而是因為市場存在明確能力標準，進而帶動整體教育與培訓市場發展。

不過，林宜敬也坦言，AI技術變化速度非常快，因此「AI產業人才認定指引」才會在短時間內從1.0快速更新至3.0版本。未來數發部也會持續依據產業需求與市場反應調整內容。

此外，他也提到這套指引是否有效，最重要的指標其實就是產業界的實際反應。如果企業能更快速找到需要的人才，代表方向正確；如果教育與認證機構推出的課程廣受歡迎，也代表市場確實存在需求。反之，若某些能力項目開課少、修課人數低、企業需求也不高，就代表相關能力定義仍需再調整。

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