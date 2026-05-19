台積電出售世界先進 中華信評：不影響信用結構

中華信評表示，台積電出售世界先進8.1%持股的交易不會影響世界先進的信用結構，也預期，台積電對世界先進的技術支援不會改變。（歐新社）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台積電5月18日公告處分世界先進8.1%持股、15.2萬張持股，每股交易價格160.6元，交易總金額244.11億元。中華信評表示，此交易行動不會影響世界先進的信用結構，也預期，台積電對世界先進的技術支援不會改變。

5月15日，台積電宣布將出售世界先進普通股，數量不超過1.52億股，約相當於世界先進已發行股本的8.1%。交易完成後，台積電對世界先進的持股比例從27.1%降至約19.0%。台積電表示並無進一步出售其世界先進持股的計畫。

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中華信評認為，台積電此次出售股份不會改變其持續給予世界先進的技術支援，包括為世界先進位於新加坡的12吋積體電路晶圓廠初期營運提供必要的智慧財產權與技術支援、對氮化鎵（GaN）製程技術授權，以及委託世界先進生產矽中介層等。

此外，此次出售計畫不會改變中華信評對於台積電與世界先進之間業務關係的看法。台積電並未擁有對世界先進營運的掌控權，因此中華信評授予世界先進的評等，係反映該公司的個別基礎信用結構。

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