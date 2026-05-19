北富銀東京分行開幕 澳洲和印度積極籌備中

台北富邦銀行日本東京分行於5月18日舉行剪綵儀式及開幕慶祝酒會，董事長蔡明興（中）率高階主管赴日主持。（北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行日本東京分行於5月1日正式開業後，昨（18日）舉行剪綵儀式及開幕慶祝酒會，董事長蔡明興率高階主管赴日主持，展現對東京分行及日本市場的高度重視。北富銀表示，東京分行不僅是完整全行海外布局的關鍵據點，並能與新南向市場相互銜接，提高區域金融平台的整合度與即時性。

北富銀指出，近年來全球產業鏈重組，資本流動加速，跨國企業對金融服務的需求已從過去的資金提供，升級到能理解產業、熟悉市場、成為全方位支持的長期夥伴。東京分行以法人金融為核心，結合總行及富邦集團資源，提供聯合授信、專案融資與貿易融資等專業服務，以一站式解決方案，滿足跨國企業與客戶的多元金融需求。

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此外，日本金融市場制度成熟，企業融資結構與風險管理要求細緻，東京分行也將透過實務操作加深對不同產業週期、資金結構與市場條件的掌握度，搭配總行多元且靈活的產品線，藉由熟悉當地市場之專業人才，提供企業客製化的解決方案與服務，加速在地佈局，強化市場競爭力。

北富銀海外業務發展穩健，去年海外分行稅前淨利與授信餘額已躍居台灣民營銀行前三名；截至今年第1季底，海外授信餘額較去年底成長約15%。東京分行的加入，將使本行海外經營版圖更趨完整，並把過去在不同市場累積的經驗帶進日本，轉化為更貼近企業實際需求的金融支持，促進台日產業之間更緊密穩定的合作關係。

目前北富銀已於香港、越南、新加坡設置分行，於印尼、澳洲、韓國等地設立辦事處，並積極籌備澳洲分行及印度分行中。東京分行的加入，可望強化本行區域營運量能，帶動海外發展邁入全新階段。

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