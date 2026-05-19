東擎擴大邊緣AI佈局 搶攻工業資安商機

東擎取得資訊安全管理系統認證，進一步強化安全邊緣AI平台與數位基礎架構管理能力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠東擎（7710）看好人工智慧（AI）、智慧工廠與邊緣運算應用快速擴張，企業對於工業系統安全與營運韌性的需求同步升溫，因此積極強化工業資安布局，透過取得資訊安全管理系統（ISMS）認證，進一步強化安全邊緣AI平台與數位基礎架構管理能力，搶攻高安全性工業應用商機。

東擎指出，本次取得的驗證認可範圍，涵蓋公司官網、公槽使用，以及相關機房管理與網路維護服務，藉此提升企業營運安全與資訊管理能力，並強化與客戶、合作夥伴及全球供應鏈夥伴之間的合作信任基礎。隨著AI應用與連網系統日益普及，企業同時面臨更高的資安風險與法規合規要求，公司也因此建立完整資訊安全管理架構，以提升整體資安韌性。

請繼續往下閱讀...

東擎總經理曾瑛俊表示，近期針對企業與關鍵基礎設施的資安事件頻傳，顯示資訊安全已不再只是IT層面的議題，更攸關企業營運韌性與業務持續性。隨著AI與智慧連網工業系統快速發展，企業對於資訊系統、網路基礎架構及營運環境的安全防護需求也同步提升。此次取得ISO／IEC 27001：2022認證，除了作為東擎強化資安治理的重要里程碑，也代表公司持續推動安全、可信且具高度韌性的工業級邊緣AI平台。

此外，東擎也同步深化產品資安布局，結合先前取得的IEC 62443-4-1與IEC 62443-4-2工業控制系統資安標準認證，建立涵蓋企業治理、安全開發生命週期管理與平台防護的完整資安架構，並進一步因應全球日益提升的資安與供應鏈合規要求，包括歐盟《網路韌性法案》（CRA）等規範。

東擎近年積極發展工業級強固邊緣AIoT平台，並鎖定智慧工廠、智慧零售、機器人與工業資安等應用市場。管理層指出，未來將持續深化資安治理、安全產品開發與安全邊緣AI平台布局，支援全球市場對高韌性與智慧化工業系統持續成長的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法