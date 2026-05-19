能源轉型邁向新階段 天宇斥資5.72億元取得勝陽能源九成股權

天宇斥資5.72億元，取得勝陽能源九成股權。（擷取自櫃買中心）

〔記者張慧雯／台北報導〕天宇（8171）今（19）日召開重大訊息，董事會決議通過投資取得勝陽能源90%股權，預計總交易金額約5.72億元，此次交易完成後天宇可一次取得全台252座太陽能案場，有助於擴大優質資產規模與長期穩定現金流，更代表著正式跨入大型綠能資產持有與營運市場，預計第二季完成交割。

勝陽能源為國內中型且成熟的太陽能發電資產公司，持有全台252座太陽能發電案場，總裝置量達55.772MWp，其中屋頂型案場247座、地面型案場5座，案場分布涵蓋台北、桃園、新竹、台中、彰化、高雄、屏東及金門等，歷年均維持穩定營收及獲利，具備成熟且穩定的營運基礎。

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相較於新建案場須面對土地、環評、併網及開發時程等風險，天宇表示，取得勝陽能源等同於直接取得已商轉且具穩定收益的太陽能資產，有效降低投資風險並立即挹注營收與獲利，未來也可結合集團既有能源技術，進一步推動光儲整合、自發自用、綠電轉供及能源調度等應用模式，提升整體能源資產價值與市場競爭力，象徵集團能源轉型布局邁入新階段。

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