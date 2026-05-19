Omdia：全球平板首季出貨3700萬台 品牌廠聚焦高階產品

Omdia最新報告指出，全球平板市場成長動能放緩，今年第一季全球平板出貨量約3700萬台，僅年增0.1%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕市調機構Omdia最新報告指出，全球平板市場成長動能放緩，今年第一季全球平板出貨量約3700萬台，僅年增0.1%，雖然拉丁美洲、中東與非洲市場仍有成長，但主要來自通路備貨推升，終端需求並未明顯回溫。在供應鏈資源有限與AI裝置快速崛起下，品牌廠正逐步將資源集中至高階產品，平板市場也進一步朝高階化發展。

Omdia指出，平板市場今年呈現典型淡季走勢，第一季出貨雖與去年同期持平，但季減幅度仍明顯。其中，拉美、中東非地區出貨成長相對突出，但背後主要反映通路提前拉貨與庫存堆積，而非終端消費需求強勁復甦。Omdia認為，這也顯示下半年需求展望仍偏保守。

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Omdia觀察，進入2026年後，平板在品牌廠的戰略重要性已明顯下降，無論是毛利率、出貨量或整體價值，都不再是優先發展產品。在供應鏈資源受限環境下，消費者與品牌廠都開始更謹慎分配資源。對PC品牌而言，資源更集中於筆電與桌機；同時經營手機與平板的業者，也更傾向優先發展智慧手機業務。

Omdia預測，2026年平板市場的發展重心將偏向高階產品，主因高階需求相對穩定，中低價位市場則面臨較大壓力。由於平板缺乏類似Windows 10停止支援所帶動的換機潮，加上品牌促銷空間有限、成本吸收能力下降，中低階產品銷售壓力持續升高。預期下半年平板市場仍將維持審慎態度，其中大量市場（Volume Segment）將同時面臨出貨量與產品價值雙重壓力。

品牌表現方面，蘋果仍穩居全球平板龍頭，第一季出貨1480萬台、年增7.9%，主要受惠iPad Air銷售強勁；三星則因價格壓力影響，出貨年減12.6%至580萬台。華為與聯想則分別年增28%與20%，成為主要品牌中成長最快業者。其中，華為持續擴大亞太市場布局，聯想則受惠教育專案與提前拉貨效應帶動。

另一方面，Chromebook市場表現更顯疲弱，所有主要Chromebook品牌第一季均面臨壓力，聯想、HP、Dell出貨皆呈雙位數衰退，反映教育市場需求遞延。其中，日本GIGA School Program 2.0第二階段推動進度，也因供應受限與市場需求疲弱而出現延後情況。

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