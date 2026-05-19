元太攜15家品牌登COMPUTEX 打造彩色電子紙數位相框主題牆

元太今年從Touch Taiwan展移師COMPUTEX，將攜15家品牌打造彩色電子紙數位相框主題牆。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠 E Ink 元太科技（8069）將於 COMPUTEX 2026 打造個人化電子紙應用展示，集結彩色電子紙數位相框、電子紙螢幕、手機尺寸閱讀裝置與多款生活風格產品，呈現電子紙從閱讀、零售與公共資訊顯示，進一步走入個人空間與新世代辦公場景的多元可能。

元太首度於 COMPUTEX 2026 集結全球 15 家品牌共同展出彩色電子紙數位相框，並以主題牆形式呈現 7.3 吋至 40.5 吋的多元尺寸與設計，其中以10 吋與 13.3 吋為目前市場主流規格，為本次展覽亮點之一。

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元太指出，此次展出的多款產品採用 E Ink Spectra™ 6 彩色電子紙技術，具備鮮明色彩、類紙顯示、無背光不刺眼與低耗電等特性，可自然呈現家庭照片、插畫、數位藝術與生活資訊。可滿足居家擺設、桌面展示與壁掛藝術等需求。

這15家參展品牌包括Aelig、Arzopa、AURA、Bloomin8、DESIGN、JoyInk 墨幀、Kokonna、PocketBook、Reflection Frame、SmartWiz、SwitchBot、SWISH、YeconTech 深圳益光、艾普思、廈門星縱智能。（以上按品牌英文首字字母順序排列）

數位相框外，元太也持續擴展電子紙顯示器（eMonitor）市場，Dasung 大上、Bigme 與 AOC 等品牌皆推出相關產品，部分筆電品牌亦投入電子紙應用，顯示電子紙技術正從閱讀裝置延伸至更廣泛的生產力工具與個人化顯示場景。

隨著遠距工作、混合辦公與數位極簡生活趨勢興起，電子紙在桌面工作環境與個人空間中的應用潛力備受市場關注。

此外，近年手機尺寸電子紙閱讀裝置逐漸成為新興潮流，兼具科技感與風格化設計，吸引消費者將電子紙產品視為生活美學與數位極簡實踐的一環，帶動電子紙應用從功能性閱讀設備，進一步拓展至個人科技配件市場。

元太表示，透過此次 COMPUTEX 2026 個人化電子紙應用展示，期望攜手生態圈夥伴持續拓展消費性市場創新應用。從數位相框、電子紙螢幕到手機尺寸閱讀裝置，電子紙正憑藉低耗能、自然顯示與可融入空間的特性，逐步成為數位生活美學的重要顯示媒介。

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