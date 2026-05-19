小心！沒綁卡卻收到綁定通知 銀行局提醒防範盜刷

金管會銀行局今天提醒民眾，應防範信用卡遭詐騙盜刷。示意圖。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於各類詐騙或信用卡盜刷仍頻傳，金管會銀行局今天提醒民眾，應防範信用卡遭詐騙盜刷；尤其，若未綁卡卻收到綁定通知，或發現異常交易，應立即聯繫發卡機構。

金管會表示，有鑑於近期詐騙手法日新月異，提醒民眾於進行信用卡消費、網路交易或綁定行動支付時，應提高警覺，慎防信用卡資訊遭詐騙集團利用，致使信用卡遭盜刷，以維護財產安全。

請繼續往下閱讀...

金管會提醒民眾，防範信用卡資訊遭詐騙，民眾應養成良好的用卡習慣，建立識詐與防詐之自主意識，並應注意以下要點：

第一、詳閱 OTP 簡訊：輸入前務必核對交易幣別、金額及目的是否相符，若有不符切勿輸入。第二、不隨意點選連結：勿輕信來路不明的簡訊、郵件或廣告連結，亦避免下載不明應用程式。第三、主動管理交易：定期檢視信用卡帳單，並善用消費通知與行動銀行查詢功能。

第四、即時查證與反映：若未綁卡卻收到綁定通知，或發現異常交易，應立即聯繫發卡機構；如有疑義可撥打 165 反詐騙專線。

此外，金管會指出，目前詐騙集團常透過以下管道竊取卡號及一次性密碼（OTP），或將卡片綁定至 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等行動支付工具，提醒民眾要多加小心。

一、 釣魚簡訊與網頁：假借政府機關或公共事業之名義，發送如公共事業費用未繳、年度補稅通知或交通違規罰單未繳等急迫性訊息。誘使民眾點選簡訊中附帶的連結網址，引導至偽冒網站輸入交易資訊。

二、 一頁式廣告：在社群平台或搜尋引擎投放限時搶購、超低價優惠等關鍵字之廣告，誤導民眾進入虛假付款頁面輸入交易資訊。

三、 社群媒體詐騙：假冒知名賣家之客服或小編，以訂單重複設定、核對訂購資訊或解除分期付款等理由，騙取民眾個人資料。

面對現今新型態詐欺案件層出不窮，金管會將持續偕同金融機構密切關注詐騙態樣變化；督導金融機構強化交易監控與異常警示機制，並不定期研議相關防範措施。同時，將透過多管道加強民眾防詐教育與詐騙案例宣導，期盼提升民眾識詐與防詐之自我保護能力，以保障民眾財產安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法