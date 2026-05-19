中工股東會將至 沈慶京：消滅你的，往往不是對手，而是對過去成功的留戀

威京集團主席沈慶京。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中華工程（中工）將於5月21日舉行股東常會改選4名董事及3名獨立董事，原本劍拔弩張的兩大股東威京集團與寶佳集團，已於4月17日正式宣布達成和解。當時威京集團主席沈慶京在臉書發文，強調雙方將「一笑泯恩仇」，承諾未來中工將進入「共同治理」時代，共同穩定市場信心。而在中工股東會登場前，今（5月19日）中工發聲明指出董事長周志明請辭。

沈慶京今（5月19日）於個人臉書再以「消滅你的，往往不是你的對手，而是你對過去成功的留戀。」為題指出，中工之所以會走到這一步，給了外部力量可乘之機，根源就在於內部的管理失能。將中工的經營權和平移轉給寶佳集團，這不是退縮，而是希望中工改革的決定；帶領中工徹底擺脫過去的陰霾，勇敢地往前邁進。

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沈慶京寫道：「早在十五年前我就在中工推動『影音指揮中心』與科技管理，希望能運用大數據、無人機等科技手段來深化管理；我也一再強調必須『杜絕小圈圈文化』，尤其不能容忍辦公室戀情，嚴格維持辦公室紀律；更重要的是，我主張要勇於引進並提拔具有新知識、新科技能力的年輕新進。」

然而，過去中工任用的董總等高層領導團隊，思維僵化、缺乏紀律，看不見、也看不起這些新技術，抗拒改變，忽略企業永遠不變的原則就是要變，才能有競爭力。因為管理階層始終沒有這種認知，導致這些關鍵的現代化管理原則無法落地，讓公司治理出現了根本性的裂痕。

沈慶京表示，身為集團的領導者，不能只把眼光放在外部的打壓，必須回到源頭，痛定思痛地自我檢討。

沈慶京續指，傳統老企業的成功，點滴累積自「嚴謹的科層制度」，但當我們面對民間都更、智慧建築、科技廠房、海外事業的新賽道時，老公司的體制僵化、內耗、害怕既得利益被稀釋，以及「防弊大於興利」的僵固流程，反而變成了最沉重的包袱。當年輕主管試圖推動新商模，資深主管卻基於風控百般刁難，這正是扼殺中工轉型商機的隱形殺手。

沈慶京說：「『消滅你的，往往不是你的對手，而是你對過去成功的留戀。』既然看清了這一點，也面臨檢察官的無情整肅，與其讓中工在政治泥淖中被消耗，不如就提前交出經營權。因此，在股東會投票委託書還沒寄出給股東之前，我就決定同意和解，將中工的經營權和平移轉給寶佳集團。這不是退縮，而是希望中工改革的決定。」

沈慶京稱：「讓年輕、靈活、沒有歷史包袱的新團隊來經營中工，可能比我更好。我深切寄望寶佳新團隊，能帶著他們敏銳的市場嗅覺與快速的決策權，落實中工當年未完成的科技管理與人才提拔，帶領中工徹底擺脫過去的陰霾，勇敢地往前邁進。」

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