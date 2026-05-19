AI資料中心電力需求盛 大同北美接單告捷

老牌家電廠大同（2371）積極布局AI時代的電力商機。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）積極布局AI時代的電力商機。該公司今日表示，其赴美參加電力產業展覽IEEE PES T&D 2026，現場成交數筆訂單，客戶涵蓋再生能源與電力基建相關業者，預計將於2026年至2027年陸續出貨，挹注營收與獲利表現。

因AI資料中心用電量攀升，美國各洲加速電網汰舊換新，推升變壓器需求大幅成長，大同在本次展會展出符合美國需求設計的亭置式變壓器（Pad-mount transformer）與桿上型變壓器（Pole-type transformer），專攻AI資料中心、再生能源案場及電網升級等應用需求。

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大同指出，該公司深耕電力變壓器領域多年，憑藉穩定品質與快速交貨優勢，除已成功取得美國再生能源案場345kV等級大型變壓器訂單、將於2027年出貨，本次展會也接獲數筆亭置式與桿上型變壓器訂單，同樣將於今明年出貨。

大同也說，相較於345kV等級大型變壓器交期普遍長達18個月，亭置式與桿上型變壓器因可採流水線批量生產，交期約3至6個月，具備快速出貨與大量接單優勢，符合美國市場需求。

展望未來北美市場佈局，大同表示，除持續爭取345kV級大型電力變壓器訂單外，也將同步擴大再生能源、AI基礎建設相關的批量型變壓器市場。隨著產品供應能力日趨完整，進一步朝向電力設備統包與整體解決方案方向邁進，在全球AI帶動的新一輪電力基建浪潮中，持續擴大市場版圖與接單動能。

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