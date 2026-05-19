台股重挫逾700點、亞洲第二慘 金管會：整體仍維持穩健

台股重摔1.75%、跌幅亞股第二慘，不過，金管會證期局信心喊話，整體仍維持穩健。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今日慘跌，跌幅居亞股第二慘，僅比南韓好！台股大盤今收在40175.56點，下跌716.26點，跌幅1.75%，引起投資人高度憂心，不過，金管會證期局強調，「台股基本面並未出現重大變化，整體仍維持穩健態勢」。

首先，證期局副局長黃仲豪指出，今天亞洲股市表現是「漲跌互見」。根據統計，截至5月19日，「台股加權指數」下跌716.26點，跌幅1.75％，成交量約1兆0880.73億元，同時段亞洲主要股市狀況，「新加坡」漲0.70%、「香港」漲0.14%、「上海」漲0.10%、「日本」跌0.41%、「韓國」跌最深為2.56%。

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對此，分析師表示，今年以來，台股跟韓國兩國本來就是亞洲漲最多的，現在是屬於「漲多修正」，投資人會進行適當調節；至於日本同樣也是漲幅較大，「台韓日」股市目前仍屬正常波動範圍內。

在台股基本面方面，黃仲豪指出，並未出現重大變化，整體仍維持穩健態勢；截至今年4月底，「台股本益比」約29.25倍，「現金殖利率」1.84%（加計股票股利為1.89%），國內上市櫃公司今年截至4月底，累計營收約19.404兆元，較去年同期成長31.0%。

外界也關注信用交易風險是否升高？證期局表示，截至昨日為止，整體信用交易擔保維持率為197.74%，近幾日變化幅度不大，維持於相近水準。

黃仲豪強調，金管會將持續關注國內外金融市場變化及資本市場動態，並密切監控市場風險，維持金融市場穩定運作。

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