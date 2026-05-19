009816成分股洗牌 新增南亞科等4檔 00940則10進10出

009816成分股異動，4檔新增、4檔刪除（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今日代臺灣指數公司公布相關指數定期審核結果，其中資產規模僅花50天就從90億元到超過1千億元的凱基台灣TOP 50 ETF（009816），成分股新增4檔、刪除4檔；元大台灣價值高息ETF（00940）則新增10檔、刪除10檔。

009816成分股新納入華邦電、南亞科、臻鼎-KY、穎崴；成分股刪除華城、瑞昱、研華、藥華藥。而藥華藥前一期才剛納入，本次就被刪除。

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00940成分股新納入英業達、建準、凱基金、台新新光金、台灣大、神達、祥碩、亞翔、帆宣、元太；成分股刪除金寶、仁寶、廣達、美律、長榮、神基、廣明、力成、矽格、啟碁。

另外還有台新臺灣IC設計ETF（00947）也進行成分股異動，新增沛亨、刪除昇佳電子。

台灣指數公司表示，本次成分股異動或權重調整將自5月19日（星期二）交易結束後生效，不過00940於指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。00947則有3個交易日的指數調整過渡期。

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