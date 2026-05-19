新手媽媽意外靠「幫忙洗衣服」翻身 拚出2.7億事業成功心路曝光

Susan Toft過去意外萌生「替別人洗衣服」的創業想法。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕從家庭主婦的洗衣煩惱，到打造橫跨多國的事業。澳洲一名新手媽媽創業「幫人洗衣服」，13年後打造出價值高達1200萬澳元（約新台幣2.7億元）的洗衣平台翻轉人生，如今公司不只爆紅，還準備進軍英美市場。

外媒報導，來自澳洲昆士蘭的蘇珊（Susan Toft）原本是企業上班族，當時她一邊照顧年幼孩子，一邊面對家中堆積如山的衣物，意外萌生「替別人洗衣服」的創業想法，進而成立到府收送洗衣平台「The Laundry Lady」。

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如今13年過去，The Laundry Lady已拓展至澳洲、紐西蘭與加拿大，旗下擁有約490名獨立承包商，而且完全不採加盟制度。

蘇珊表示，公司採用類似Uber的平台合作模式，承包商可自行安排工作時間、接單數量與服務區域。每筆訂單採分潤，承包商保留80%收入，公司則抽取20%，並將收益投入數位行銷與平台開發。

她指出，目前平均每位客戶每次服務約支付72澳元（約新台幣1608元），大多數顧客會固定每週或每兩週預約一次。承包商多半是使用自家設備與空間工作的職業媽媽，平均每週收入可達1074至1432澳元（約新台幣2.4萬至3.2萬元），若全職投入，甚至可超過2000澳元（約新台幣4.5萬元）。蘇珊直言「她們賺得比開Uber還多。」

她也強調，公司從未考慮加盟模式，因為高額加盟金與僵化制度，反而會讓許多想增加收入的女性失去機會。The Laundry Lady的客戶來源約有6成為一般家庭，其餘4成則來自美容沙龍、診所與Airbnb房東等小型商業客戶，鎖定大型洗衣業者較少服務的小量市場。

2023年，蘇珊登上澳洲版《Shark Tank》（創智贏家）節目，播出後公司曝光度大增，承包商申請人數從每週約100人暴增至500多人，官網甚至一度因流量過大而當機。

2026年初，短短3年內業績翻了4倍。目前The Laundry Lady已正式進軍加拿大市場，並計畫於年底前拓展至英國，未來也有意進一步進軍美國。

蘇珊認為，這門生意成功的原因其實很簡單，「衣服永遠會髒，而現代人也越來越忙」，只要降低加入門檻，就能讓更多人透過副業增加收入。

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