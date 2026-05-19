Q1製造業產值連9季紅 電子零組件業季年增25％

經濟部統計處今公布，今年第1季製造業產值5兆9510億元，季年增20.58%，也是連續9季正成長。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務需求帶動資訊電子產業生產動能強勁，經濟部統計處今公布，今年第1季製造業產值5兆9510億元，季年增20.58%，也是連續9季正成長。其中，電子零組件業產值2兆1779億元，季年增25.29%。

統計處說明，AI需求暢旺，推升資訊電子產業生產動能，但部分傳統產業因海外同業競爭、市場需求保守而減產，抵銷部分增幅，今年第1季製造業產值5兆9510億元，季年增20.58%，連續9季正成長。

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資訊電子產業方面，電子零組件業產值2兆1779億元，季年增25.29%，其中，積體電路業受惠高效能運算與人工智慧（AI）應用需求持續暢旺，挹注12吋晶圓代工增產，季年增28.97%；面板及其組件業因TFT-LCD面板需求疲弱及價格下跌，致產值季年減12.61%；電腦電子產品及光學製品業受惠雲端基礎建置需求持續熱絡帶動，加以半導體設備投資動能續強，推升產值增為1兆1150億元，季年增143.74%。

傳產方面，化學材料及肥料業產值季年減10.04%、基本金屬業產值季年減7.35%；汽車及其零件業季年減3.05%，主因車用零件及部分車廠因客戶下單保守而調節減產，但電動轎車及電動大客車受惠新車上市及貨物稅減徵政策推行而增產，抵銷部分減幅；機械設備業則受惠半導體產業擴充產能挹注，帶動電子與半導體生產用設備及零組件增產，產值季年增2.66%。

統計處補充，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第1季製造業生產指數124.46，季年增25.54%，連續9季正成長。

展望未來，統計處表示，地緣政治及貿易政策等不確定性持續干擾全球經濟成長動能，但全球雲端服務大廠積極投資及各國相繼建置AI基礎設施，均有助我國半導體先進製程與伺服器供應鏈擴張生產量能，可望支撐我國製造業生產動能穩健增長。

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