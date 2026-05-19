康是美、星巴克600店合體 美妝迷你吧和數字牆超吸睛

康是美第600店聚焦在新世代美妝生活趨勢，特別設計了「mini bar」選品專區，導入逾百款精巧的美妝新品，預料將掀起搶購潮。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團美麗生活事業兩大品牌—康是美與星巴克，同步迎來全台第600間門市，兩品牌第600店以「愿秀」門市合體進駐南港車站商圈，打造新世代複合門市。

統一集團表示，星巴克和康是美600店是600次貼近生活的連結，取名為「愿秀」門市主要在傳達「愿」隨歲月游轉，在每一個日常之中；「秀」傳光景人間，綻放康美恒久之志。

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康是美第600店聚焦在新世代美妝生活趨勢，美妝商品高占逾8成，集結CLIO、SISTER ANN及3CE等全台首發特色櫃，構築完整的K-Beauty體驗，並引進OLIVE YOUNG自有品牌的BOH+、WAKEMAKE、colorgram等專區，以及愿秀首賣聯名防曬CellFusionC x ZO&FRIENDS，零時差掌握最新美妝潮流。

同時設計了「mini bar」選品專區，導入逾百款精巧的美妝新品，包含限定的CLIO袖珍氣墊粉餅、鏡光煥顏打亮盤、韓國巨星 G-Dragon（權志龍）的愛貓聯名的「GD貓防曬乳」，mini size的客群新品嘗試率高於5倍，預料將掀起搶購潮。

星巴克第600店延續「第三生活空間」，打造兼具生活美學與城市交流的全新氛圍，透過空間設計、藝術裝置與沉浸式咖啡體驗，描繪600間門市，2樓並設計了藏有數字600的數字牆，讓消費者找一找。

同時以5大亮點，串聯城市記憶、女神藝術地標，全台首創「星巴克咖啡三式」由黑圍裙咖啡大師現場演繹，以一種咖啡，三種體驗，打造沉浸式咖啡旅程，採每日限量預約供應，以及話題飲品雲朵泡泡美式，與600店紀念系列商品，以限定設計與收藏感，傳遞跨越600店的品牌溫度。

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